مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ووصفه بأنه مشروع خاسر، مؤكدًا أن الشركة المالكة للعاصمة تمكنت من تحقيق أرباح كبيرة، دفعت من خلالها ضرائب بقيمة 8 مليارات جنيه حتى الآن.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتبنى سياسة واضحة في مجال التجارة، تقوم على تقليل الفجوة والعجز التجاري، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت نموذجًا للاستثمار الناجح الذي يحقق عوائد مالية للدولة، بجانب دورها في إعادة تخطيط وتنظيم القاهرة الكبرى وتخفيف الضغط عنها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.



