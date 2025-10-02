قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل

شاركت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، في تكريم خريجي وخريجات الدبلومات الفنية.

وقالت السيدة انتصار السيسي- في تدوينة، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- "سعدت اليوم بالمشاركة في فعالية ’فني وافتخر’ لتكريم أبنائنا وبناتنا من خريجي الدبلومات الفنية.. لقد أثبت شبابنا أن التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا، وأن المهارة والإبداع قادرة على فتح آفاق واسعة من الفرص المستقبلية. أهنئ أبناءنا الخريجين، وأثمن جهود الدولة في دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، ليبقى شباب مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز".

