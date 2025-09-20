قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
الدوري يا زمالك .. إعلامي يدعم لاعبي الفريق الأبيض
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز
رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أسماء عبد الحفيظ

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام، قد تبدو عبوات البلاستيك وأكياسه وسيلة سهلة ورخيصة لحفظ الطعام وتغليفه، لكن وراء هذه الراحة اليومية تكمن مخاطر صحية كبيرة يغفل عنها الكثيرون. فالاستخدام المتكرر للبلاستيك في تخزين أو تسخين الطعام لا يقتصر على تغيّر الطعم أو الشكل، بل يمتد ليطلق مواد كيميائية خطيرة قد تتسرب إلى جسد الإنسان بصمت.

من أبرز المواد الضارة الموجودة في البلاستيك البيسفينول A (BPA) والفثالات، وهي مركبات ثبت علميًا أنها تؤثر على الهرمونات في الجسم وتسبب اضطرابات في الغدد الصماء، هذه المواد عند انتقالها إلى الطعام قد ترفع من احتمالية الإصابة بالعقم، والسمنة، وأمراض القلب، بل ويربط بعض الباحثين بينها وبين زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

تزداد الخطورة عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية داخل الميكروويف، أو عند سكب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية. الحرارة تعمل على تسريع عملية تسرب المواد الكيميائية إلى الطعام أو الشراب، حتى أشعة الشمس أو التخزين في أماكن ساخنة تجعل العبوات البلاستيكية بيئة مثالية لإطلاق السموم.

ولا يقف الضرر عند الإنسان فقط، بل يمتد إلى البيئة، فالبلاستيك غير قابل للتحلل بسهولة، ويتحول مع الوقت إلى جزيئات دقيقة تُعرف بالـ"ميكروبلاستيك"، تدخل إلى السلسلة الغذائية عبر الأسماك والحيوانات، ثم تعود مرة أخرى إلى أطباقنا.

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

الأعراض المباشرة لتعرض الجسم لهذه المواد قد لا تظهر سريعًا، لكنها تتراكم مع مرور السنوات، مما يجعل من الصعب ربطها مباشرة بالاستخدام اليومي للبلاستيك. وهذا ما يجعلها خطراً صامتًا يهدد الصحة.

لتقليل هذه الأضرار، ينصح الخبراء باتباع خطوات وقائية بسيطة:

  • استخدام أوعية زجاجية أو معدنية لتخزين وتسخين الطعام.
  • تجنب صب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية.
  • التقليل من شراء زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام.
  • قراءة الرموز على عبوات البلاستيك واختيار الأنواع الآمنة المخصصة للطعام.

إن إدراك أضرار البلاستيك في الطعام خطوة أساسية لحماية نفسك وأفراد عائلتك من مخاطر قد لا تراها العين، لكنها تترك أثرًا عميقًا على المدى الطويل، فصحتك ليست مكانًا للتجربة، والوقاية تبدأ من قرار صغير، لا للبلاستيك مع الطعام الساخن.

البلاستيك الطعام أضرار استخدام البلاستيك في الطعام أضرار استخدام البلاستيك زجاجات المياه البلاستيكية عبوات البلاستيك أضرار البلاستيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أحمد الشرع

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

ترشيحاتنا

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد