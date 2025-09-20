أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام، قد تبدو عبوات البلاستيك وأكياسه وسيلة سهلة ورخيصة لحفظ الطعام وتغليفه، لكن وراء هذه الراحة اليومية تكمن مخاطر صحية كبيرة يغفل عنها الكثيرون. فالاستخدام المتكرر للبلاستيك في تخزين أو تسخين الطعام لا يقتصر على تغيّر الطعم أو الشكل، بل يمتد ليطلق مواد كيميائية خطيرة قد تتسرب إلى جسد الإنسان بصمت.

من أبرز المواد الضارة الموجودة في البلاستيك البيسفينول A (BPA) والفثالات، وهي مركبات ثبت علميًا أنها تؤثر على الهرمونات في الجسم وتسبب اضطرابات في الغدد الصماء، هذه المواد عند انتقالها إلى الطعام قد ترفع من احتمالية الإصابة بالعقم، والسمنة، وأمراض القلب، بل ويربط بعض الباحثين بينها وبين زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

تزداد الخطورة عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية داخل الميكروويف، أو عند سكب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية. الحرارة تعمل على تسريع عملية تسرب المواد الكيميائية إلى الطعام أو الشراب، حتى أشعة الشمس أو التخزين في أماكن ساخنة تجعل العبوات البلاستيكية بيئة مثالية لإطلاق السموم.

ولا يقف الضرر عند الإنسان فقط، بل يمتد إلى البيئة، فالبلاستيك غير قابل للتحلل بسهولة، ويتحول مع الوقت إلى جزيئات دقيقة تُعرف بالـ"ميكروبلاستيك"، تدخل إلى السلسلة الغذائية عبر الأسماك والحيوانات، ثم تعود مرة أخرى إلى أطباقنا.

الأعراض المباشرة لتعرض الجسم لهذه المواد قد لا تظهر سريعًا، لكنها تتراكم مع مرور السنوات، مما يجعل من الصعب ربطها مباشرة بالاستخدام اليومي للبلاستيك. وهذا ما يجعلها خطراً صامتًا يهدد الصحة.

لتقليل هذه الأضرار، ينصح الخبراء باتباع خطوات وقائية بسيطة:

استخدام أوعية زجاجية أو معدنية لتخزين وتسخين الطعام.

تجنب صب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية.

التقليل من شراء زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام.

قراءة الرموز على عبوات البلاستيك واختيار الأنواع الآمنة المخصصة للطعام.

إن إدراك أضرار البلاستيك في الطعام خطوة أساسية لحماية نفسك وأفراد عائلتك من مخاطر قد لا تراها العين، لكنها تترك أثرًا عميقًا على المدى الطويل، فصحتك ليست مكانًا للتجربة، والوقاية تبدأ من قرار صغير، لا للبلاستيك مع الطعام الساخن.