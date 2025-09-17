قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
أسماء عبد الحفيظ

مكرونة بالجبن والخضروات، في أيامنا السريعة والمزدحمة، نبحث جميعًا عن وصفات تجمع بين السرعة، والطعم الشهي، والقيمة الغذائية. وهنا تأتي وصفة "مكرونة بالجبن والخضروات" كخيار مثالي لعشاء سريع أو غداء خفيف يمكنك تحضيره خلال 15 دقيقة فقط، دون أن تضحي بالنكهة أو الفائدة، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات 

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات  

هذه الوصفة مناسبة للكبار والصغار، وتُعد أيضًا طريقة رائعة لاستخدام ما تبقّى من الخضروات في الثلاجة بطريقة ذكية ولذيذة.

  المكونات لعمل مكرونة بالجبن والخضروات

  • 250 غرام مكرونة أي نوع تفضلينه: بيني، فيوزيلي، سباغيتي
  • 1 كوب فلفل ألوان مقطع أحمر، أصفر، أخضر
  • ½ كوب بروكلي مسلوق قليلاً
  • ½ كوب جزر مبشور أو مقطع صغير
  • ½ كوب ذرة حلوة
  • 1 فص ثوم مفروم
  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • ¾ كوب حليب
  • 1 كوب جبن مبشور موزاريلا أو شيدر أو خليط
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة جوزة الطيب اختياري

 طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات 

 

1. سلق المكرونة

  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 8–10 دقائق أو حتى تنضج.
  • صفيها واحتفظي بقليل من ماء السلق حوالي ¼ كوب.

2. تشويح الخضار:

  • في مقلاة عميقة، سخني زيت الزيتون أو الزبدة.
  • أضيفي الثوم وقلّبيه لثوانٍ حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي الخضروات الفلفل، البروكلي، الجزر، الذرة وقلّبيها على نار متوسطة لمدة 3–4 دقائق حتى تصبح نصف ناضجة ولكن مقرمشة.

3. تحضير الصوص:

  • أضيفي الحليب إلى المقلاة مع رشة ملح وفلفل وجوزة الطيب إذا أحببتِ.
  • بمجرد أن يسخن الحليب، أضيفي الجبن وقلّبي حتى يذوب تمامًا ويتكوّن صوص كريمي ناعم.
  • إذا كان الصوص كثيفًا جدًا، أضيفي قليلاً من ماء سلق المكرونة لتخفيفه.

4. إضافة المكرونة:

  • أضيفي المكرونة المسلوقة إلى خليط الخضار والجبن.
  • قلّبي جيدًا حتى تتغلف المكرونة بالكامل بالصوص والخضار نصائح للتقديم:
  • قدّميها مع رشة إضافية من الجبن على الوجه، أو رشة من الزعتر المجفف.
  • تناسب هذه الوجبة وجبة غداء خفيفة أو عشاء سريع، ويمكن وضعها في علبة الغداء للمدرسة أو العمل.

 لماذا هذه الوصفة مميزة؟

  • سريعة: جاهزة في 15 دقيقة فقط.
  • مرنة: يمكنك استخدام أي نوع من الخضار المتوفر لديك.
  • لذيذة ومشبعة: مزيج الجبن الكريمي مع الخضار والمكرونة يمنحك طاقة وطعم رائع.
  • تناسب الكبار والصغار: مثالية للأطفال الذين لا يحبون تناول الخضروات مباشرة.
مكرونة بالجبن مكرونة مكرونة بالجبن والخضروات المكونات لعمل مكرونة بالجبن والخضروات طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

إطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد

مراكز علاج الادمان

إغلاق 12 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة

عمرو عثمان

مكافحة الإدمان: تكثيف البرامج الوقائية في المدارس والجامعات لرفع وعي الطلاب

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد