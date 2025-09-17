مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

مكرونة بالجبن والخضروات، في أيامنا السريعة والمزدحمة، نبحث جميعًا عن وصفات تجمع بين السرعة، والطعم الشهي، والقيمة الغذائية. وهنا تأتي وصفة "مكرونة بالجبن والخضروات" كخيار مثالي لعشاء سريع أو غداء خفيف يمكنك تحضيره خلال 15 دقيقة فقط، دون أن تضحي بالنكهة أو الفائدة، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

هذه الوصفة مناسبة للكبار والصغار، وتُعد أيضًا طريقة رائعة لاستخدام ما تبقّى من الخضروات في الثلاجة بطريقة ذكية ولذيذة.

المكونات لعمل مكرونة بالجبن والخضروات

250 غرام مكرونة أي نوع تفضلينه: بيني، فيوزيلي، سباغيتي

1 كوب فلفل ألوان مقطع أحمر، أصفر، أخضر

½ كوب بروكلي مسلوق قليلاً

½ كوب جزر مبشور أو مقطع صغير

½ كوب ذرة حلوة

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

¾ كوب حليب

1 كوب جبن مبشور موزاريلا أو شيدر أو خليط

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب اختياري

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

طريقة عمل مكرونة بالجبن والخضروات

1. سلق المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 8–10 دقائق أو حتى تنضج.

صفيها واحتفظي بقليل من ماء السلق حوالي ¼ كوب.

2. تشويح الخضار:

في مقلاة عميقة، سخني زيت الزيتون أو الزبدة.

أضيفي الثوم وقلّبيه لثوانٍ حتى تظهر رائحته.

أضيفي الخضروات الفلفل، البروكلي، الجزر، الذرة وقلّبيها على نار متوسطة لمدة 3–4 دقائق حتى تصبح نصف ناضجة ولكن مقرمشة.

3. تحضير الصوص:

أضيفي الحليب إلى المقلاة مع رشة ملح وفلفل وجوزة الطيب إذا أحببتِ.

بمجرد أن يسخن الحليب، أضيفي الجبن وقلّبي حتى يذوب تمامًا ويتكوّن صوص كريمي ناعم.

إذا كان الصوص كثيفًا جدًا، أضيفي قليلاً من ماء سلق المكرونة لتخفيفه.

4. إضافة المكرونة:

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى خليط الخضار والجبن.

قلّبي جيدًا حتى تتغلف المكرونة بالكامل بالصوص والخضار نصائح للتقديم:

قدّميها مع رشة إضافية من الجبن على الوجه، أو رشة من الزعتر المجفف.

تناسب هذه الوجبة وجبة غداء خفيفة أو عشاء سريع، ويمكن وضعها في علبة الغداء للمدرسة أو العمل.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟