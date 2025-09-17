قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: ادّخر مبالغ صغيرة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2025

يمكنك تحديد ما يحتاج إلى تغيير والعمل بهدوء لتحسين الأمور. كن صادقًا ولكن لطيفًا مع الآخرين، التخطيط الدقيق والخطوات الصغيرة الثابتة ستجلب نتائج جيدة وتبني الثقة وتحتفل بالتقدم الصغير بلطف..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 إذا كنت في علاقة، شاركهم وقتًا هادئًا واستمع إلى همومهم؛ فهدوؤك قد يُهدئ من روعهم تجنب السلوك الكتوم وكن صريحًا بشأن الخطط الصغيرة، الأنشطة المشتركة البسيطة، كالمشي القصير أو الدردشة الهادئة في المنزل، 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تناول وجباتٍ بسيطة وصحية غنية بالفواكه والخضراوات والحبوب لدعم قوتك. تجنب الوجبات الحارة أو الدسمة ليلًا، وفضّل تناول طعامٍ خفيفٍ في المساء، خذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل للتنفس بعمق وإرخاء كتفيك. اشرب كميةً كافيةً من الماء

برج العقرب مهنيا

تجنّب الجدال الحاد؛ حافظ على نبرة صوت هادئة ومحترمة. سيساعدك التخطيط الدقيق للخطوات التالية على الشعور بالاستعداد والثقة في العمل، والتعلم يوميًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

راجع الفواتير الأخيرة، وادّخر مبالغ صغيرة من نفقاتك اليومية. إذا طلب منك أحدهم المساعدة، فكن واضحًا بشأن ما يمكنك تقديمه، وضع حدودًا معقولة، خطة ادخار تدريجية وهادئة ستنمي خياراتك المستقبلية، وراجع خططك أسبوعيًا.

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات العقرب توقعات العقرب اليوم

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

سيد درويش

ثقافة الإسكندرية يحتفى بذكرى سيد درويش في اليوم المصري للموسيقى

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

