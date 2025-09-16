قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 : خطط لأمسية هادئة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

استقرار منزلك وأموالك يكمن في قراراتك الصريحة. تحدث بلطف مع الآخرين وأوفِ بوعودك. الملذات الصغيرة تجلب فرحًا حقيقيًا. العمل الدؤوب والتصرفات الودية تُضفي على يومك طمأنينة جديدة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت مرتبطًا، فتحلّ بالصبر وخطط لأمسية هادئة معًا. قدّم لفتات صغيرة مُعبّرة، كرسالة مكتوبة بخط اليد أو مشاركة أغنية مفضلة. استمع باهتمام كامل وتجنّب التسرع في حل جميع المشاكل. الصراحة اللطيفة والاهتمام الدائم يُعزّزان الثقة ويُضفيان على العلاقة مزيدًا من الود.

توقعات برج الثور صحيا

تجنب الوجبات المتأخرة الدسمة والإفراط في تناول الكافيين. روتين ليلي هادئ ونوم كافٍ يُحسّن مزاجك العادات الصغيرة والمنتظمة تُعزز قوة الجسم والتفكير الواضح، مما يُحقق فوائد صحية مستدامة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

حافظ على ترتيب الملفات ودوّن الأفكار لتجنب النسيان. عادة التعلم التدريجي والمستمر تُحسّن سمعتك، اعرض المساعدة على زميل، وقد تجد دعمًا جديدًا في المقابل، اتبع خطوات واضحة واحتفل بكل إنجاز.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

إذا حصلت على مال إضافي، ادّخر جزءًا واستخدمه لشخص عزيز عليك، تُخفف الخطط العملية الآن من القلق لاحقًا، وتُعزز شعورًا بالثقة تجاه احتياجاتك العائلية والمستقبلية، وفّر القليل أسبوعيًا دائمًا.

برج الثور الثور توقعات برج الثور حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اتحاد العمال يشيد بموقف ورسائل الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

عزاء

أسرة تحرير صدى البلد تنعى والد الزميلين طارق وعرفة الضبع

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد