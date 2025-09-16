قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سيُساعدك إخوتك على إنجاز مهامك بسرعة. توقع أخبارًا سارة وهدايا من اسرتك، قد تُسدد أيضًا أي مبلغ مُقترض، مما يُساعدك على التخلص من الديون.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الاعتماد على جهودك وقدراتك بدلًا من الاعتماد على الآخرين سيساعدك على التقدم بسلاسة. قد تُخطط لمشاهدة فيلم مع شريكك، مما يُعزز علاقتكما. ستعود عليك العلاقات السياسية أو المؤثرة بالنفع وتُساعدك على المضي قدمًا في أعمالك المُتعثرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

من المرجح أن يُحقق الطلاب نتائج جيدة في الامتحانات التنافسية، ستتخلص من همومك غير الضرورية، مما يُسعدك.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

التركيز التام على عملك وتجنب المشتتات سيساعدك على إنجاز مهامك وكسب ثناء مديرك. قد تُغيّر زيارات الأقارب جدولك، لكنها ستخلق جوًا من السعادة في المنزل..

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قد تتاح لك فرص عمل جديدة، مما يساعدك على التقدم في حياتك. قد يجرب الكُتّاب من بينكم شيئًا جديدًا سيُلقى استحسانًا. سيمنحك التعافي من أي متاعب جسدية شعورًا بالنشاط.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ستتاح لك فرصة للتواصل مع أشخاص جدد، وستحصل على معلومات أفضل بكثير. بقضاء بعض الوقت في الأنشطة الروحية، ستشعر بالسلام الداخلي، سيُنجز عملك قبل أوانه. ستساعد شخصًا محتاجًا، مما سيُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته..

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ستكون حياتك الزوجية سعيدة، وقد تسمع أخبارًا سارة تتعلق بأطفالك. ستكون قراراتك إيجابية ومفيدة. قد تخرج مع أصدقائك للاسترخاء. ستتاح لك فرص عمل جديدة، وسيُثمر اجتهادك.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

اقضِ وقتًا ممتعًا مع أطفالك لمساعدتهم في حل مشاكلهم. كن حذرًا عند التعامل مع الأوراق لتجنب الأخطاء سيعزز دخلك المتزايد ثقتك بنفسك، وستبقى عائلتك.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ابتعد عن الأشخاص السلبيين ولا تدع ثقتك بنفسك تتراجع. سيساعدك الشباب في عملك، وسيحاولون أيضًا تعلم الكثير منك، سيقدم أصحاب هذا البرج، الذين يهتمون بالفن والتمثيل، أداءً رائعًا على المسرح.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 

 

من المرجح أن تحصل على ترقية في وظيفتك، وسيكون مديرك راضيًا عن عملك، ستتاح لك فرصة للعمل من خلال الانضمام إلى شركة تكنولوجيا معلومات، مما يتيح لك التقدم في مسيرتك المهنية. سيدعمك زوجك وأفراد عائلتك بشكل كامل، وستزداد ثروتك.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سيكون اليوم جيدًا، إذ يمكنكِ بدء مشروع تجاري مع زوجكِ. ستتلقين أخبارًا سارة من أبنائكِ، وقد تتعلق بمسيرتهم المهنية أيضًا، أما نساء هذا البرج اللواتي يعملن في مجال الأعمال، فسيكون يومهن حافلًا، لكنهن سيقضين الأمسية مع عائلاتهن، مما سيسعدهن..

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 

 

ستستمر أنشطتك التجارية بسلاسة، وستُحلّ أيضًا مشكلة قائمة منذ فترة، ستساعد شخصًا محتاجًا، مما سيُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته، يمكنك الاستعانة بأخيك الأكبر في بعض الأعمال؛ فخبرته ستكون مفيدة لك.

حظك اليوم حظك توقعات الأبراج الأبراج برج الحمل برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

الدكتور مجدي عبد الغفار

أستاذ بالأزهر: السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادا كبيرا

الإفتاء

عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد