وظائف الأحلام المزوّرة كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟ في عصر الانترنت والانفتاح العالمي، أصبحت فرص العمل متاحة بنقرة زر، آلاف الإعلانات تنشر يوميًا على منصات التوظيف ومواقع التواصل الاجتماعي، تعدك بوظيفة أحلامك براتب مغرٍ، ودوام مرن، وربما حتى من المنزل، لكن خلف هذه العروض اللامعة، تختبئ أحيانًا عمليات احتيال إلكتروني ذكية، تستهدف طموح الباحثين عن عمل، مستغلة حاجتهم وثقتهم.

فكيف تميّز بين الفرصة الحقيقية والمصيدة الرقمية؟ وكيف تحمي نفسك من أن تكون ضحية وظائف الأحلام المزوّرة؟ يجيب على هذا السؤال محمد احمد مهندس التكنولوجيا من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد فى عدد من النقاط التالية:

ما هي وظائف الأحلام المزوّرة؟

هي إعلانات توظيف زائفة تهدف إلى:

سرقة المعلومات الشخصية أو البنكية.

الحصول على رسوم مقابل تقديم وهمي للخدمات.

استخدام بياناتك في أنشطة غير قانونية.

الاحتيال عليك باسم شركات وهمية أو منتحلة لهويات شركات حقيقية.

لماذا تنجح هذه الخدع؟

الإغراء المالي: رواتب عالية وغير منطقية مقابل مهام بسيطة.

السرعة في التوظيف: تم قبولك فورًا، دون مقابلة أو تدقيق.

استغلال الثقة: استخدام أسماء شركات شهيرة أو تصميم مواقع احترافية.

اللعب على المشاعر: عبارات مثل فرصة العمر أو وظيفة لا تُعوَّض.

علامات التحذير: كيف تعرف أن الوظيفة مزوّرة؟

طلب رسوم: إذا طُلب منك دفع رسوم مقابل تدريب، تحويل أموال، أو تجهيز ملف، فكن حذرًا، الوظائف الحقيقية لا تطلب منك دفع أي مبلغ مالي للحصول على فرصة العمل. بريد إلكتروني غير رسمي: التواصل باستخدام بريد إلكتروني من نوع Gmail أو Yahoo بدلاً من البريد الرسمي للشركة يُعد مؤشرًا على الاحتيال، الشركات الموثوقة تستخدم نطاقاتها الخاصة (مثل: [email protected]

). عقد دون مقابلة: تلقي عرض عمل أو عقد توظيف دون مقابلة شخصية أو فحص دقيق يُعد علامة تحذيرية، الشركات المحترفة لا توظف بهذه الطريقة السريعة وغير المهنية.

موقع إلكتروني مشبوه: احذر من المواقع ذات التصميم الضعيف أو التي تفتقر لمعلومات التواصل الحقيقية مثل رقم هاتف أو عنوان فعلي. قد تكون هذه المواقع مجرد واجهة لعملية نصب. التواصل عبر واتساب فقط: الاعتماد الكامل على التواصل من خلال تطبيقات مثل واتساب بدلًا من البريد الإلكتروني المهني أو المكالمات الرسمية يُعد سلوكًا غير احترافي، وغالبًا ما يشير إلى محاولة احتيال.

كيف تحمي نفسك من التعرض لوظيفة مزوّرة عبر الأنترنت؟

1ـ تحقق من مصدر الإعلان

زر الموقع الرسمي للشركة.

لا تعتمد على روابط مرسلة من طرف ثالث.

2ـ لا ترسل بياناتك الشخصية لأي جهة غير موثوقة

مثل رقم الهوية، حسابك البنكي، أو صورة جواز السفر.

3ـ ابحث عن تقييمات وتجارب سابقة

اكتب اسم الشركة على Google مع كلمات مثل احتيال أو نصب.

استخدم مواقع موثوقة مثل LinkedIn وGlassdoor.

4ـ استخدم المنصات الموثوقة فقط

مواقع توظيف رسمية وموثوقة في بلدك.

تجنّب الإعلانات العشوائية على فيسبوك أو مجموعات واتساب.

ماذا تفعل إن وقعت ضحية؟