قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
أسماء عبد الحفيظ

وظائف الأحلام المزوّرة كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟ في عصر الانترنت والانفتاح العالمي، أصبحت فرص العمل متاحة بنقرة زر، آلاف الإعلانات تنشر يوميًا على منصات التوظيف ومواقع التواصل الاجتماعي، تعدك بوظيفة أحلامك براتب مغرٍ، ودوام مرن، وربما حتى من المنزل، لكن خلف هذه العروض اللامعة، تختبئ أحيانًا عمليات احتيال إلكتروني ذكية، تستهدف طموح الباحثين عن عمل، مستغلة حاجتهم وثقتهم.

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

فكيف تميّز بين الفرصة الحقيقية والمصيدة الرقمية؟ وكيف تحمي نفسك من أن تكون ضحية وظائف الأحلام المزوّرة؟ يجيب على هذا السؤال محمد احمد مهندس التكنولوجيا من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد فى عدد من النقاط التالية:

ما هي وظائف الأحلام المزوّرة؟

هي إعلانات توظيف زائفة تهدف إلى:

  • سرقة المعلومات الشخصية أو البنكية.
  • الحصول على رسوم مقابل تقديم وهمي للخدمات.
  • استخدام بياناتك في أنشطة غير قانونية.
  • الاحتيال عليك باسم شركات وهمية أو منتحلة لهويات شركات حقيقية.

لماذا تنجح هذه الخدع؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
  • الإغراء المالي: رواتب عالية وغير منطقية مقابل مهام بسيطة.
  • السرعة في التوظيف: تم قبولك فورًا، دون مقابلة أو تدقيق.
  • استغلال الثقة: استخدام أسماء شركات شهيرة أو تصميم مواقع احترافية.
  • اللعب على المشاعر: عبارات مثل فرصة العمر أو وظيفة لا تُعوَّض.

علامات التحذير: كيف تعرف أن الوظيفة مزوّرة؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
  1. طلب رسوم: إذا طُلب منك دفع رسوم مقابل تدريب، تحويل أموال، أو تجهيز ملف، فكن حذرًا، الوظائف الحقيقية لا تطلب منك دفع أي مبلغ مالي للحصول على فرصة العمل.
  2. بريد إلكتروني غير رسمي: التواصل باستخدام بريد إلكتروني من نوع Gmail أو Yahoo بدلاً من البريد الرسمي للشركة يُعد مؤشرًا على الاحتيال، الشركات الموثوقة تستخدم نطاقاتها الخاصة (مثل: [email protected]
    ).
  3. عقد دون مقابلة: تلقي عرض عمل أو عقد توظيف دون مقابلة شخصية أو فحص دقيق يُعد علامة تحذيرية، الشركات المحترفة لا توظف بهذه الطريقة السريعة وغير المهنية.
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
  1. موقع إلكتروني مشبوه: احذر من المواقع ذات التصميم الضعيف أو التي تفتقر لمعلومات التواصل الحقيقية مثل رقم هاتف أو عنوان فعلي. قد تكون هذه المواقع مجرد واجهة لعملية نصب.
  2. التواصل عبر واتساب فقط: الاعتماد الكامل على التواصل من خلال تطبيقات مثل واتساب بدلًا من البريد الإلكتروني المهني أو المكالمات الرسمية يُعد سلوكًا غير احترافي، وغالبًا ما يشير إلى محاولة احتيال.

كيف تحمي نفسك من التعرض لوظيفة مزوّرة عبر الأنترنت؟

1ـ تحقق من مصدر الإعلان

  • زر الموقع الرسمي للشركة.
  • لا تعتمد على روابط مرسلة من طرف ثالث.

2ـ لا ترسل بياناتك الشخصية لأي جهة غير موثوقة

مثل رقم الهوية، حسابك البنكي، أو صورة جواز السفر.

3ـ ابحث عن تقييمات وتجارب سابقة

  • اكتب اسم الشركة على Google مع كلمات مثل احتيال أو نصب.
  • استخدم مواقع موثوقة مثل LinkedIn وGlassdoor.

4ـ استخدم المنصات الموثوقة فقط

  • مواقع توظيف رسمية وموثوقة في بلدك.
  • تجنّب الإعلانات العشوائية على فيسبوك أو مجموعات واتساب.

ماذا تفعل إن وقعت ضحية؟

  • أوقف أي تحويل مالي فورًا.
  • قدّم بلاغًا للسلطات أو للجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
  • حذّر الآخرين بمشاركة تجربتك.
  • غيّر كلمات مرورك إذا أرسلت بياناتك الخاصة.
مواقع التواصل الاجتماعي عمليات احتيال إلكتروني ذكية وظائف الأحلام المزوّرة الإعلانات آلاف الإعلانات تنشر يوميًا على منصات التوظيف ما هي وظائف الأحلام المزوّرة لماذا تنجح هذه الخدع علامات التحذير كيف تعرف أن الوظيفة مزوّرة عبر الأنترنت وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تقرير دولي: 78% من الطلاب اليهود يخفون هويتهم الدينية أو الصهيونية

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

فيديو

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد