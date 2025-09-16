كثرة التبول ليلًا قد تكون إشارة خفية لأمراض قاتلة، كثير من الأشخاص يعتبرون الاستيقاظ المتكرر فى الليل للتبول أمر طبيعى أو ناتج فقط عن شرب الماء قبل النوم، لكن ما لا يدركه البعض أن كثرة التبول ليلًا، خاصة عند تكرارها بشكل مزمن، قد تكون عرض مبكر لحالات صحية خطيرة، تستدعي الانتباه والتشخيص المبكر.

ما هو كثرة التبول الليلي؟

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

يُعرف التبول الليلي Nocturia على أنه الاستيقاظ مرة أو أكثر خلال الليل من أجل التبول، في الحالات الطبيعية، يُفترض أن يحتفظ الجسم بالبول طوال الليل دون الحاجة إلى الاستيقاظ، خاصة لدى الأشخاص دون سن الستين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لكن عندما تصبح هذه العادة متكررة مرتين أو أكثر كل ليلة، فقد تكون مؤشرًا على وجود خلل في الجسم، سواء في الجهاز البولي أو في أجهزة أخرى.

الأسباب المحتملة لكثرة التبول ليلًا

ليست كل أسباب التبول الليلي خطيرة، لكن بعضها قد يكون إنذارًا مبكرًا لمشاكل صحية قاتلة إذا تم تجاهلها، ومنها:

داء السكري النوع الأول أو الثاني

ارتفاع نسبة السكر في الدم يدفع الجسم للتخلص منه عبر البول، مما يؤدي إلى التبول المتكرر ليلًا.

الفشل القلبي

يعاني مرضى القلب أحيانًا من تراكم السوائل في الأطراف خلال النهار، والتي يعاد توزيعها عند الاستلقاء ليلًا، مما يزيد الحاجة للتبول.

مشكلات في الكلى

أي خلل في وظيفة الكلى قد يؤدي إلى عدم القدرة على تركيز البول، وبالتالي التبول المتكرر.

سرطان البروستاتا أو المثانة عند الرجال

من أعراضه المبكرة التبول الليلي المستمر، وقد يصاحبه ضعف في تدفق البول أو ألم.

انقطاع النفس النومي

اضطرابات النوم الناتجة عن انقطاع النفس قد تُحفّز إفراز هرمونات تؤثر على التبول.

تناول أدوية مدرة للبول

خاصة أدوية ضغط الدم، إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم.

متى يجب القلق؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا لاحظت الأعراض التالية مصاحبة لكثرة التبول ليلًا:

العطش الشديد غير المعتاد

التعب المستمر أو فقدان الوزن

آلام في الحوض أو الظهر

تغير لون البول أو وجود دم

صعوبة في بدء التبول أو ضعف التدفق

التبول أكثر من مرتين ليلاً بشكل يومي ومستمر

ما الذي يمكن فعله فى حالة كثرة التبول ليلا؟