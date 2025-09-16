قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
بالصور

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

أسماء عبد الحفيظ

كثرة التبول ليلًا قد تكون إشارة خفية لأمراض قاتلة، كثير من الأشخاص يعتبرون الاستيقاظ المتكرر فى الليل للتبول أمر طبيعى أو ناتج فقط عن شرب الماء قبل النوم، لكن ما لا يدركه البعض أن كثرة التبول ليلًا، خاصة عند تكرارها بشكل مزمن، قد تكون عرض مبكر لحالات صحية خطيرة، تستدعي الانتباه والتشخيص المبكر.

ما هو كثرة التبول الليلي؟

يُعرف التبول الليلي Nocturia على أنه الاستيقاظ مرة أو أكثر خلال الليل من أجل التبول، في الحالات الطبيعية، يُفترض أن يحتفظ الجسم بالبول طوال الليل دون الحاجة إلى الاستيقاظ، خاصة لدى الأشخاص دون سن الستين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لكن عندما تصبح هذه العادة متكررة مرتين أو أكثر كل ليلة، فقد تكون مؤشرًا على وجود خلل في الجسم، سواء في الجهاز البولي أو في أجهزة أخرى.

الأسباب المحتملة لكثرة التبول ليلًا

ليست كل أسباب التبول الليلي خطيرة، لكن بعضها قد يكون إنذارًا مبكرًا لمشاكل صحية قاتلة إذا تم تجاهلها، ومنها:

داء السكري النوع الأول أو الثاني

ارتفاع نسبة السكر في الدم يدفع الجسم للتخلص منه عبر البول، مما يؤدي إلى التبول المتكرر ليلًا.

الفشل القلبي

يعاني مرضى القلب أحيانًا من تراكم السوائل في الأطراف خلال النهار، والتي يعاد توزيعها عند الاستلقاء ليلًا، مما يزيد الحاجة للتبول.

مشكلات في الكلى

أي خلل في وظيفة الكلى قد يؤدي إلى عدم القدرة على تركيز البول، وبالتالي التبول المتكرر.

سرطان البروستاتا أو المثانة عند الرجال

من أعراضه المبكرة التبول الليلي المستمر، وقد يصاحبه ضعف في تدفق البول أو ألم.

انقطاع النفس النومي

اضطرابات النوم الناتجة عن انقطاع النفس قد تُحفّز إفراز هرمونات تؤثر على التبول.

تناول أدوية مدرة للبول

خاصة أدوية ضغط الدم، إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم.

متى يجب القلق؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا لاحظت الأعراض التالية مصاحبة لكثرة التبول ليلًا:

  • العطش الشديد غير المعتاد
  • التعب المستمر أو فقدان الوزن
  • آلام في الحوض أو الظهر
  • تغير لون البول أو وجود دم
  • صعوبة في بدء التبول أو ضعف التدفق
  • التبول أكثر من مرتين ليلاً بشكل يومي ومستمر

ما الذي يمكن فعله فى حالة كثرة التبول ليلا؟

  • تجنب شرب السوائل قبل النوم بساعتين
  • تقليل تناول الكافيين والملح
  • فحص مستوى السكر في الدم
  • إجراء فحص لوظائف الكلى والبروستاتا للرجال
  • تقييم النوم عبر اختبار توقف النفس النومي إن لزم الأمر.
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

