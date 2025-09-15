فى الأونة الأخيرة انتشر العمل عن بعد مما جعل الكثير يقبل عليه وبالأخص أنه عمل مربح بالنسبة للسيدات يناسب الظروف الحياتية دون تعرض المنزل والأطفال لغياب الأم عدد ساعات كثيرة، فإذا كنت ممن يفضلن العمل عن بعد إليك خطوات ثابتة للربح بدون إرهاق.

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

كشفت خبيرة التنمية البشرية هبه شمندي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن خطوات ثابتة لتحقيق دخل ثابت دون الوقوع في فخ الإرهاق أو الاستنزاف؟

أولًا: اختاري المجال المناسب لقدراتك

الخطوة الأولى لنجاح العمل من المنزل هي اختيار مجال يتناسب مع مهاراتك واهتماماتك، لأن العمل فيما تحبين يجعل الاستمرارية أسهل. ومن أبرز المجالات:

الكتابة والتحرير: مثل كتابة مقالات للمواقع أو تحرير محتوى تسويقي.

إدارة السوشيال ميديا: التسويق عبر فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك.

خدمات التصميم والجرافيك: تصميم إعلانات، شعارات، أو محتوى بصري.

التعليم عن بعد: تقديم دروس خصوصية أو كورسات أونلاين.

البيع الإلكتروني: عرض منتجات عبر منصات مثل جوميا وسوق أمازون.

ثانيًا: ضعي خطة واضحة للدخل

لتحقيق دخل ثابت يجب التعامل مع العمل من المنزل كأنه مشروع صغير:

حددي هدفًا ماليًا شهريًا مثلًا 10000 جنيه.

قسمي الهدف إلى مهام: عدد المقالات، المشاريع، أو المنتجات المطلوبة لتحقيقه.

احتفظي بسجل مالي لمتابعة الإيرادات والمصروفات.

ثالثًا: نظمي وقتك لتجنب الإرهاق

ساعات محددة للعمل: التزمي بجدول يومي لا يتجاوز 6-7 ساعات.

فواصل منتظمة: خذي استراحة قصيرة كل ساعة لتجديد النشاط.

افصلي بين العمل والمنزل: خصصي مكانًا ثابتًا للعمل بعيدًا عن غرفة النوم إن أمكن.

رابعًا: طوري مهاراتك باستمرار

كلما طورتِ نفسك، زادت فرصك في الحصول على عمل أفضل ودخل أعلى. خصصي وقتًا أسبوعيًا لتعلم أداة جديدة أو متابعة كورسات عبر الإنترنت في مجالك.

خامسًا: استعيني بأدوات تسهل العمل

برامج إدارة الوقت

تطبيقات التواصل

أدوات التسويق

سادسًا: اهتمي بصحتك النفسية والجسدية

العمل من المنزل قد يجعلك تنشغلين لساعات طويلة أمام الشاشة. لذلك: