قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
أسماء عبد الحفيظ

فى الأونة الأخيرة انتشر العمل عن بعد مما جعل الكثير يقبل عليه وبالأخص أنه عمل مربح بالنسبة للسيدات يناسب الظروف الحياتية دون تعرض المنزل والأطفال لغياب الأم عدد ساعات كثيرة، فإذا كنت ممن يفضلن العمل عن بعد إليك خطوات ثابتة للربح بدون إرهاق.

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

كشفت خبيرة التنمية البشرية هبه شمندي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن خطوات ثابتة لتحقيق دخل ثابت دون الوقوع في فخ الإرهاق أو الاستنزاف؟

أولًا: اختاري المجال المناسب لقدراتك

الخطوة الأولى لنجاح العمل من المنزل هي اختيار مجال يتناسب مع مهاراتك واهتماماتك، لأن العمل فيما تحبين يجعل الاستمرارية أسهل. ومن أبرز المجالات:

  • الكتابة والتحرير: مثل كتابة مقالات للمواقع أو تحرير محتوى تسويقي.
  • إدارة السوشيال ميديا: التسويق عبر فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك.
  • خدمات التصميم والجرافيك: تصميم إعلانات، شعارات، أو محتوى بصري.
  • التعليم عن بعد: تقديم دروس خصوصية أو كورسات أونلاين.
  • البيع الإلكتروني: عرض منتجات عبر منصات مثل جوميا وسوق أمازون.
العمل من المنزل: كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

ثانيًا: ضعي خطة واضحة للدخل

لتحقيق دخل ثابت يجب التعامل مع العمل من المنزل كأنه مشروع صغير:

  • حددي هدفًا ماليًا شهريًا مثلًا 10000 جنيه.
  • قسمي الهدف إلى مهام: عدد المقالات، المشاريع، أو المنتجات المطلوبة لتحقيقه.
  • احتفظي بسجل مالي لمتابعة الإيرادات والمصروفات.
العمل من المنزل: كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

ثالثًا: نظمي وقتك لتجنب الإرهاق

  • ساعات محددة للعمل: التزمي بجدول يومي لا يتجاوز 6-7 ساعات.
  • فواصل منتظمة: خذي استراحة قصيرة كل ساعة لتجديد النشاط.
  • افصلي بين العمل والمنزل: خصصي مكانًا ثابتًا للعمل بعيدًا عن غرفة النوم إن أمكن.

رابعًا: طوري مهاراتك باستمرار

كلما طورتِ نفسك، زادت فرصك في الحصول على عمل أفضل ودخل أعلى. خصصي وقتًا أسبوعيًا لتعلم أداة جديدة أو متابعة كورسات عبر الإنترنت في مجالك.

العمل من المنزل: كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟ 

خامسًا: استعيني بأدوات تسهل العمل

  • برامج إدارة الوقت  
  • تطبيقات التواصل 
  • أدوات التسويق  

سادسًا: اهتمي بصحتك النفسية والجسدية

العمل من المنزل قد يجعلك تنشغلين لساعات طويلة أمام الشاشة. لذلك:

  • مارسي نشاطًا رياضيًا خفيفًا يوميًا.
  • خصصي وقتًا للراحة والعائلة.
  • تذكري أن الإنتاجية لا تعني العمل لساعات طويلة، بل إنجاز المهام بكفاءة.
العمل من المنزل دخلًا ثابتًا كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق العمل من المنزل كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق العمل عن بعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

محمد صلاح

50 مليون جنيه مصري.. تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد