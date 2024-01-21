بتدور على شغل.. 10 وظائف للعمل عن بعد برواتب لن تتوقعها

أثار بحث جديد قامت به شركة "LinkedIn" الكثير من الجدل فقد أكد البحث أنه يمكن للباحثين عن عمل أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذراً وتنافسية وذلك في عام 2024.

على الجانب الآخر وفقا للبحث يعد كبير مسؤولي النمو ومستشار الذكاء الاصطناعي من بين الأدوار التي تعد الأكثر طلباً التي تقوم الشركات بالقيام بالتوظيف فيها.

وأصدر البحث "LinkedIn" قائمة بمجموعة من الوظائف السنوية والتي تسلط الضوء على 25 مهنة تعد الأسرع نمواً وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية.

فيما يلي أهم 10 وظائف تعد الأسرع نمواً في عام 2024 ومقدار رواتبها، وذلك فقاً لبيانات "LinkedIn" و"ZipRecruiter".

1. كبير مسؤولي النمو ونطاق الراتب: 41,500 دولار - 269,500 دولار.

2. محلل البرامج الحكومي : نطاق الراتب: 37,00 دولار - 131,500 دولار.

3. مدير سلامة صحة البيئة : نطاق الراتب: 32000 دولار - 156000 دولار.

4. مدير عمليات الإيرادات : نطاق الراتب: 34000 دولار - 179500 دولار.

5. محلل الاستدامة :نطاق الراتب: 42,500 دولار - 138,500 دولار.

6. مزود الممارسة المتقدمة : نطاق الراتب: 39000 دولار - 166000 دولار.

7. نائب الرئيس للتنوع والشمول: نطاق الراتب: 43,500 دولار - 277,500 دولار.

8. مستشار الذكاء الاصطناعي :نطاق الراتب: 60,500 دولار - 151,000 دولار.

9. مسؤول التوظيف :نطاق الراتب: 25000 دولار - 93500 دولار.

10. مهندس الذكاء الاصطناعي :نطاق الراتب: 44000 دولار - 173500 دولار.