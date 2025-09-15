قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
أسماء عبد الحفيظ

تساقط الشعر من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أغلب النساء والرجال على حد سواء، وقد يتحول من عرض بسيط إلى مصدر قلق يؤثر على الثقة بالنفس، ورغم أن الأمر قد يكون نتيجة عوامل وراثية أو هرمونية أو مرضية، فإن العادات اليومية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشعر أو إضعافه.

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

  نقدم لكِ مجموعة من النصائح الذهبية التي تساعد على تقليل تساقط الشعر ومنحه القوة واللمعان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

1. التغذية السليمة أساس الشعر الصحي

الشعر مثل أي عضو في الجسم يحتاج إلى غذاء متوازن لينمو. احرصي على تناول:

  • البروتينات البيض، السمك، الدجاج.
  • الحديد السبانخ، العدس، الكبدة.
  • الزنك المكسرات والبذور.
  • الفيتامينات خاصة A وB وE لدعم نمو الشعر ومنع ضعفه.

2. تجنبي التوتر والضغط النفسي

الإجهاد النفسي من أبرز أسباب تساقط الشعر، لأنه يضعف بصيلات الشعر ويعطل دورة نموه، مارسي رياضة خفيفة، تمارين تنفس، أو خصصي وقتًا للاسترخاء يوميًا.

3. قللي من استخدام الحرارة

المكواة والسيشوار يضعفان الشعر مع الاستخدام المستمر، حاولي:

  • استخدام الحرارة في المناسبات فقط.
  • تطبيق واقٍ حراري قبل التصفيف.
  • ترك الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان.
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

4. ابتعدي عن المواد الكيميائية القاسية

الصبغات المتكررة والمواد الفرد تحتوي على مواد كيميائية تضعف جذور الشعر، إذا كان لا بد من التغيير، اختاري منتجات طبيعية أو صبغات خالية من الأمونيا.

5. غسل الشعر بطريقة صحيحة

  • اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط.
  • استخدمي شامبو لطيف مناسب لنوع شعرك.
  • تجنبي الماء الساخن جدًا لأنه يضعف البصيلات.
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

6. التدليك لتحفيز الدورة الدموية

تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الخروع يساعد على تحسين تدفق الدم إلى البصيلات وبالتالي تقليل التساقط.

7. لا تشدي شعرك بقوة

تسريحات مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر الضيقة تسبب الثعلبة الشدّية، اجعلي تسريحة شعرك مرنة ولا تضغطي على فروة الرأس.

8. النوم الكافي والراحة

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجسم ونمو الشعر، حاولي الحصول على 7-8 ساعات نوم يوميًا للحفاظ على حيوية الشعر.

9. شرب الماء بكثرة

الجفاف يضعف الشعر ويجعله عرضة للتساقط، اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

10. استشيري الطبيب عند الضرورة

 إذا استمر تساقط الشعر بكثافة رغم العناية، فقد يكون السبب نقص عناصر غذائية أو مشكلة في الغدة الدرقية أو الهرمونات، لا تترددي في مراجعة طبيب جلدية أو مختص.

الشعر تساقط الشعر النساء والرجال 10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

