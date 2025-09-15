تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

تساقط الشعر من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أغلب النساء والرجال على حد سواء، وقد يتحول من عرض بسيط إلى مصدر قلق يؤثر على الثقة بالنفس، ورغم أن الأمر قد يكون نتيجة عوامل وراثية أو هرمونية أو مرضية، فإن العادات اليومية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشعر أو إضعافه.

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

نقدم لكِ مجموعة من النصائح الذهبية التي تساعد على تقليل تساقط الشعر ومنحه القوة واللمعان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. التغذية السليمة أساس الشعر الصحي

الشعر مثل أي عضو في الجسم يحتاج إلى غذاء متوازن لينمو. احرصي على تناول:

البروتينات البيض، السمك، الدجاج.

الحديد السبانخ، العدس، الكبدة.

الزنك المكسرات والبذور.

الفيتامينات خاصة A وB وE لدعم نمو الشعر ومنع ضعفه.

2. تجنبي التوتر والضغط النفسي

الإجهاد النفسي من أبرز أسباب تساقط الشعر، لأنه يضعف بصيلات الشعر ويعطل دورة نموه، مارسي رياضة خفيفة، تمارين تنفس، أو خصصي وقتًا للاسترخاء يوميًا.

3. قللي من استخدام الحرارة

المكواة والسيشوار يضعفان الشعر مع الاستخدام المستمر، حاولي:

استخدام الحرارة في المناسبات فقط.

تطبيق واقٍ حراري قبل التصفيف.

ترك الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان.

4. ابتعدي عن المواد الكيميائية القاسية

الصبغات المتكررة والمواد الفرد تحتوي على مواد كيميائية تضعف جذور الشعر، إذا كان لا بد من التغيير، اختاري منتجات طبيعية أو صبغات خالية من الأمونيا.

5. غسل الشعر بطريقة صحيحة

اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط.

استخدمي شامبو لطيف مناسب لنوع شعرك.

تجنبي الماء الساخن جدًا لأنه يضعف البصيلات.

6. التدليك لتحفيز الدورة الدموية

تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو الخروع يساعد على تحسين تدفق الدم إلى البصيلات وبالتالي تقليل التساقط.

7. لا تشدي شعرك بقوة

تسريحات مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر الضيقة تسبب الثعلبة الشدّية، اجعلي تسريحة شعرك مرنة ولا تضغطي على فروة الرأس.

8. النوم الكافي والراحة

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجسم ونمو الشعر، حاولي الحصول على 7-8 ساعات نوم يوميًا للحفاظ على حيوية الشعر.

9. شرب الماء بكثرة

الجفاف يضعف الشعر ويجعله عرضة للتساقط، اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

10. استشيري الطبيب عند الضرورة

إذا استمر تساقط الشعر بكثافة رغم العناية، فقد يكون السبب نقص عناصر غذائية أو مشكلة في الغدة الدرقية أو الهرمونات، لا تترددي في مراجعة طبيب جلدية أو مختص.