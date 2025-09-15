رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول، يبحث الأغلبية عن جسم مثالي ونظام رجيم سريع يجعلنا نفقد الكثير من الوزن بشكل سريع ودون أضرار، كما يحتاج الجسم والعقل إلى التكيف مع أسلوب حياة جديد.

رجيم الأسبوع الأول .. يعد من أهم المراحل لأنه يساعد على كسر العادات الغذائية الخاطئة وتنظيف الجسم من السموم وتهيئته لحرق الدهون بفعالية.

وأوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، عن رجيم الأسبوع الأول فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه نظام رجيم متوازن للأسبوع الأول يمكن اتباعه بأمان.

اليوم الأول

الإفطار: كوب ماء دافئ بالليمون + شوفان بالحليب قليل الدسم.

الغداء: صدر دجاج مشوي + طبق خضار سوتيه + سلطة خضراء.

العشاء: زبادي خالي الدسم + ثمرة تفاح.

اليوم الثاني

الإفطار: بيضة مسلوقة + قطعة توست أسمر + خيار.

الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.

العشاء: سلطة تونة بدون مايونيز + كوب زبادي.

اليوم الثالث

الإفطار: كوب حليب خالي الدسم + شوفان + موزة صغيرة.

الغداء: لحم مشوي خالي من الدهون + خضار مطهو على البخار.

العشاء: شوربة عدس + سلطة خفيفة.

اليوم الرابع

الإفطار: كوب شاي أخضر + شريحتان توست أسمر + جبن قريش.

الغداء: دجاج مسلوق + خضار مشوي.

العشاء: سلطة خضراء كبيرة + ثمرة فاكهة.

اليوم الخامس

الإفطار: كوب ماء دافئ بالعسل + بيضة مسلوقة.

الغداء: تونة + سلطة خضروات + قطعة خبز أسمر.

العشاء: زبادي خالي الدسم + خيار.

اليوم السادس

الإفطار: عصير برتقال طبيعي + شوفان.

الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.

العشاء: شوربة خضار + ثمرة فاكهة.

اليوم السابع

الإفطار: كوب شاي أخضر + توست أسمر + بيضة مسلوقة.

الغداء: دجاج مشوي + خضار سوتيه.

العشاء: زبادي خالي الدسم + سلطة خفيفة.

نصائح مهمة لنجاح رجيم الأسبوع الأول