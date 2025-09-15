قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
أسماء عبد الحفيظ

 رجيم الأسبوع الأول، يبحث الأغلبية عن جسم مثالي ونظام رجيم سريع يجعلنا نفقد الكثير من الوزن بشكل سريع ودون أضرار، كما يحتاج الجسم والعقل إلى التكيف مع أسلوب حياة جديد.

رجيم الأسبوع الأول .. يعد من أهم المراحل لأنه يساعد على كسر العادات الغذائية الخاطئة وتنظيف الجسم من السموم وتهيئته لحرق الدهون بفعالية. 

 رجيم الأسبوع الأول

وأوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، عن رجيم الأسبوع الأول فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه نظام رجيم متوازن للأسبوع الأول يمكن اتباعه بأمان.

 رجيم الأسبوع الأول

اليوم الأول

  • الإفطار: كوب ماء دافئ بالليمون + شوفان بالحليب قليل الدسم.
  • الغداء: صدر دجاج مشوي + طبق خضار سوتيه + سلطة خضراء.
  • العشاء: زبادي خالي الدسم + ثمرة تفاح.
 رجيم الأسبوع الأول

اليوم الثاني

  • الإفطار: بيضة مسلوقة + قطعة توست أسمر + خيار.
  • الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.
  • العشاء: سلطة تونة بدون مايونيز + كوب زبادي.

اليوم الثالث

  • الإفطار: كوب حليب خالي الدسم + شوفان + موزة صغيرة.
  • الغداء: لحم مشوي خالي من الدهون + خضار مطهو على البخار.
  • العشاء: شوربة عدس + سلطة خفيفة.
 رجيم الأسبوع الأول

اليوم الرابع

  • الإفطار: كوب شاي أخضر + شريحتان توست أسمر + جبن قريش.
  • الغداء: دجاج مسلوق + خضار مشوي.
  • العشاء: سلطة خضراء كبيرة + ثمرة فاكهة.

اليوم الخامس

  • الإفطار: كوب ماء دافئ بالعسل + بيضة مسلوقة.
  • الغداء: تونة + سلطة خضروات + قطعة خبز أسمر.
  • العشاء: زبادي خالي الدسم + خيار.

اليوم السادس

  • الإفطار: عصير برتقال طبيعي + شوفان.
  • الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.
  • العشاء: شوربة خضار + ثمرة فاكهة.

اليوم السابع

  • الإفطار: كوب شاي أخضر + توست أسمر + بيضة مسلوقة.
  • الغداء: دجاج مشوي + خضار سوتيه.
  • العشاء: زبادي خالي الدسم + سلطة خفيفة.

نصائح مهمة لنجاح رجيم الأسبوع الأول

  • شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا.
  • ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي 30 دقيقة يوميًا.
  • تجنّب السكريات والمشروبات الغازية.
  • الالتزام بمواعيد الوجبات وعدم إهمال الإفطار.
رجيم الأسبوع رجيم الأسبوع الأول رجيم الأسبوع الأو رجيم الوزن

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول

