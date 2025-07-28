رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

يعتمد ريجيم الزبادي والتمر على استهلاك مجموعة من الأنظمة الغذائية بجانب تناول الزبادي والتمر، حيث إن هذا النظام يناسب الرجال بشكل أكبر من النساء، وإليكم ريجيم الزبادي والتمر لمدة 7 أيام، حيث يساعد هذا الرجيم على التخلص من 2 كيلو على الأقل من وزنك.
فوائد ريجيم الزبادي:
ويحتوي رجيم الزبادي على العديد من الفوائد الصحية، مثل: تعزيز صحة العظام ومساعدة الهضم، ويساهم اتباع رجيم الزبادي في زيادةبكتيريا الأمعاء البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.
ويمكن ان تحصل من اتباع رجيم الزبادي تحتوي على العديد من العناصر والفيتاميناتالغذائية الطبيعية، مثل: الكالسيوم، وفيتامين ،B6 و B12، والريبوفلافين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.
نقلا عن موقع "ويب ميد" الطبي، ووقع "هيلث لاين" الطبي.
رجيم الزبادى لمدة أسبوع..
اليومان الأول والثاني:
الإفطار، الغذاء، العشاء : 7 حبات من التمر + كوب من الزبادي خاليالدسم
اليوم الثالث:
الافطار:7 حبات من التمر+ كوب من الزبادي خاليالدسم
الغداء:
شرائح من اللحم بدون دهون+ طبق من السلطة بدون إضافة طماطم
العشاء:
7 حبات من التمر+كوب من الزبادي خاليالدسم .
اليوم الرابع والخامس:
7 حبات من التمر+ كوب من الزبادي خاليالدسم+ سلطة
اليوم السادس:
يتم اتباع نظام اليوم الثانى
اليوم السابع :
يتم تناول اللحوم والفواكه والخضراوات، ولكن عليك التوقف عن الطعام والشراب من الساعة 8 مساء.