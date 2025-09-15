7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن هدف يسعى إليه الكثيرون، لكن السرعة في التخلص من الكيلوغرامات قد تحمل أضرارًا إذا لم تتم بشكل صحي ومتوازن.

7 أسرار فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن طرق آمنة تساعد على خسارة الوزن بسرعة مع الحفاظ على صحة الجسم وتجنّب المشكلات الناتجة عن الحميات القاسية أو الممارسات الخاطئة. فيما يلي أهم النصائح لتحقيق ذلك:

فقدان الوزن

1- تقليل السعرات الحرارية بحكمة

الخطوة الأساسية لفقدان الوزن هي تناول سعرات أقل مما يحرقه الجسم. لكن لا يُنصح بالحرمان التام، بل يكفي خفض الكميات تدريجيًا والاعتماد على أطعمة صحية مشبعة مثل الخضروات، البروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة.

2- تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، يمكنك تقسيم طعامك إلى خمس أو ست وجبات صغيرة خلال اليوم. هذا يساعد على تنشيط عملية الأيض ويقلل من الشعور بالجوع المفاجئ.

3- شرب الماء بانتظام

الماء يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الحرق وتقليل الشهية. شرب كوب من الماء قبل الوجبات قد يساعدك على تناول كمية أقل من الطعام.

رجيم

4- ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين الهوائية مثل المشي السريع، الجري، وركوب الدراجة تساعد على حرق الدهون. كما أن تمارين المقاومة تقوي العضلات وتزيد من معدل الحرق حتى في حالة الراحة.

5- النوم الجيد وتجنب التوتر

قلة النوم تزيد من إفراز هرمونات تحفّز الجوع، بينما التوتر قد يدفع البعض إلى الأكل العاطفي، لذا، النوم من 7-8 ساعات يوميًا والحفاظ على الاسترخاء أمران أساسيان.

6- تجنّب السكريات والمشروبات الغازية

هذه الأطعمة والمشروبات غنية بالسعرات الفارغة وتعيق عملية فقدان الوزن. استبدلها بالفواكه الطبيعية والمشروبات العشبية.

7- الالتزام لا الحرمان

النجاح في فقدان الوزن السريع يرتبط بالالتزام بخطة متوازنة لا تقوم على الحرمان الشديد، التغيير التدريجي والذكي هو الطريق الآمن للوصول إلى نتائج مستمرة.