احذرها.. علامات مبكرة لانسداد الشرايين

يتعرض الكثير من الاشخاص بانسداد الشرايين والذي قد يبدأ عادة بشكل تدريجي، وأحيانًا الجسم لايعكي إشارات واضحة إلا بعد خدوث تضييق كبير.

لكن هناك الكثير من العلامات المبكرة التي يمكن أن تنبهك لوجود مشكلة:



ألم أو ثِقَل في الصدر (ذبحة صدرية): يظهر مع المجهود أو التوتر ويختفي مع الراحة.



ضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط.



تنميل أو برودة الأطراف (خصوصًا القدمين واليدين) بسبب ضعف وصول الدم.



ألم في الساقين عند المشي لمسافة قصيرة (يسمى العَرَج المتقطع).

الإرهاق السريع حتى مع مجهود قليل.

ضعف الانتصاب عند الرجال أحيانًا يكون علامة مبكرة لضعف تدفق الدم.



خفقان أو اضطراب في ضربات القلب.

شحوب أو تغيّر لون الجلد في الأطراف.