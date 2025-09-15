قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

اسماء محمد

اخترع فريق من العلماء غراء طبي يساعد في علاج العظام المكسورة خلال دقائق معدودة دون أن يسبب أضرار خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع Naukatv توصل فريق من علماء الصين بمقاطعة تشجيانغ إلى تركيبة فعالة لصناعة غراء طبي تم تسميته ب Bone-02 ويمتلك القدرة على إصلاح الكسور في غضون ثلاث دقائق فقط.

وترجع فكرة الغراء الطبي لإصلاح العظام إلى قدرة المحار على الالتصاق بقوة تحت الماء.

وبعد التجارب العملية وجد العلماء أن هذا الغراء يلحم العظام بشكل قوي حتى عند وجود نزيف حيث تكون المواد العادية في هذه الحالة عديمة الفائدة.

وكانت أولى محاولات صنع لاصق عظمي في أربعينيات القرن الماضي وكانت معظم التركيبات السابقة قائمة على الجيلاتين والراتنجات الإيبوكسية والأكريلات لم يحدث التوافق الحيوي وفي نفس الوقت لايعد الأسمنت العظمي والحشوات الحديثة لا لواصق حقيقية لأنها  لاتستطيع ربط الأسطح من خلال الالتصاق المباشر.

تجارب ناجحة 

جرى اختبار الغراء  على أكثر من 150 مريض وحقق نجاحا كبيرا ، واجريت التجربة على بعض الحالات  التي تتطلب عادة تركيب صفائح وبراغي معدنية، وتمكن الباحثين من علاجهم في اقل من ثلاث دقائق بعد استخدام التركيبة الجديدة.

ولتصبح بعض العمليات المعقدة، التي كانت تتطلّب وقتا كبيرا وتركيب شرائح ومسامير لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

ومع ذلك يجري المسئولين عن سلامة العلاجات الجديدة، اختبارات سلامة الغراء الطبي ودراسة وفعاليته قبل السماح بطرحه في الأسواق.

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

