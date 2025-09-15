زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

تعد اللقيمات السعودية من أشهى الحلويات المنتشرة في الخليج بسبب مذاقها الطيب .

نقدم لكم في هذا التقرير طريقة عمل اللقيمات السعودية بمذاق شهي وشكل احترافي لتتمكني من تقديمها لأفراد اسرتك.

مقادير اللقيمات السعودية

كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة نشا

1 و ½ ملعقة كبيرة حليب بودرة

¾ كوب ماء

زيت نباتي للقلي

كوب شربات حلويات

رشة ملح

طريقة عمل اللقيمات السعودية

أذيبي القليل من السكر في ربع كوب ماء أذيبي في الخميرة.

في بولة كبيرة اذيبي النشا مع الحليب البارد ثم أذيبي الملح ثم ضعي الدقيق واعجني مكونات جيدا

اصنعي فجوة في وسط العجين وضعي فيه الخميرة ثم اعجبني كل المكونات جيدا حتى تتوزع الخميرة في كل العجين.

سكبي باقي الماء بالتدريج ثم اكملى العجن من جديد حتى تتشكل عجينة لينة ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر يفضل الانتظار ساعتين ثم ضعي العجينة في كيس حلواني بحيث تخرج اللقيمات على شكل الدوائر.

احضري طاسة عميقة بها الكثير من الزيت واتركيها حتى تسخن على النار .

ضعي كرات اللقيمات في الزيت الساخن وانتظرى قليلا ثم قلبيها

كرري الخطوات حتى انتهاء الكمية العجين وضعيها في بولة الشربات ثم صفيها وضعيها في طبق التقديم وبالهنا والشفا