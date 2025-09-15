قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
بالصور

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تعد اللقيمات السعودية من أشهى الحلويات المنتشرة في الخليج بسبب مذاقها الطيب .

نقدم لكم في هذا التقرير طريقة عمل اللقيمات السعودية بمذاق شهي وشكل احترافي لتتمكني من تقديمها لأفراد اسرتك.

مقادير اللقيمات السعودية 
كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة نشا
1 و ½ ملعقة كبيرة حليب بودرة
¾ كوب ماء
زيت نباتي للقلي
كوب شربات حلويات
رشة ملح

طريقة عمل اللقيمات السعودية

أذيبي القليل من السكر في ربع كوب ماء أذيبي في الخميرة.

في بولة كبيرة اذيبي النشا مع الحليب البارد ثم أذيبي الملح ثم ضعي الدقيق واعجني مكونات جيدا

اصنعي فجوة في وسط العجين وضعي فيه الخميرة ثم اعجبني كل المكونات جيدا حتى تتوزع الخميرة في كل العجين.

سكبي باقي الماء بالتدريج ثم اكملى العجن من جديد حتى تتشكل عجينة لينة ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر يفضل الانتظار ساعتين ثم ضعي العجينة في كيس حلواني بحيث تخرج اللقيمات على شكل الدوائر.

احضري طاسة عميقة بها الكثير من الزيت واتركيها حتى تسخن على النار .

ضعي كرات اللقيمات في الزيت الساخن وانتظرى قليلا ثم قلبيها 
كرري الخطوات حتى انتهاء الكمية العجين وضعيها في بولة الشربات ثم صفيها وضعيها في طبق التقديم وبالهنا والشفا

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

