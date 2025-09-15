من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

تعد البسبوسة بالقشطة من اشهر الحلويات الشرقيه واكثرها شعبية بسبب مذاقها الشهي والمميز ولكن تكلفة القشطة مرتفعة.

نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بحيلة توفر في التكلفة دون أن تؤثر على الطعم وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البسبوسة بالقشطة

2 كوب سميد

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب زبادي

½ كوب سمنة

½ كوب سكر

½ كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

للقشطة:

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

فانيليا

للشربات:

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير ½ ليمونة

للتقديم:

قشطة بلدي

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

لتحضير القشطة اذيبي النشا في قليل من اللبن البارد مع الفانيليا ثم ضعيه على لبن ساخن على النار مع التقليب حتى يثقل القوام ثم أطفئ النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

ضغي السكر مع الماء في حلة صغيرة على النار ثم ضعي عصير الليمون وانتظرى حتى الحصول على قوام ثقيل ثم انزليه من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.



اخلطى المكونات الجافة الخاصة ب البسبوسة مع السمن وضيفي عليهن الزبادي واعجنيهم جيدا

ضعي نصف كمية خلطة البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن.

ضعي حشوة القشطة ثم باقي البسبوسة وادخلها فرن ساخن وأخرجها عند النضج وضيفي عليها الشربات وهى ساخنة.

عندما تبرد البسبوسة تزين بالقشطة البلدي أو أى نوع مكسرات مجروش أو تترك بدون تزيين “حسب الرغبة” وتقدم وبالهنا والشفا.