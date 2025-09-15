قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
مرأة ومنوعات

نصائح ذهبية..كيفية استعادة رونق الملابس الباهتة

الملابس الباهتة
الملابس الباهتة

تبحث الكثير من النساء عن كيفية استعادة رونق الملابس الباهتة واسترجاع الوانها الجميلة خاص عند سقوط البقع الصعبة عليها أو تلفها بسبب أخطاء الغسيل.

ووفقا لما جاء في موقع fcdrycleaners نعرض لكم مجموعة من الحيل تساعد على استرجاع الوان الملابس الباهتة.

الملابس الجاهزة

 استخدام الملح في الغسيل


أضف نصف كوب من الملح إلى غسالتك دون استخدام أي منظف. 

هذه النصيحة البسيطة تساعد على إزالة بقايا المنظف التي قد تُفقد الألوان رونقها كما يُساعد الملح على استعادة لون الملابس الباهتة أثناء دورة الغسيل، وذلك بفك أليافها واستعادة ألوانها.

الاستخدام المنتظم للملح يحافظ على حيوية الأقمشة الملونة، ويضمن بقاء ملابسك زاهية لفترة أطول.

 أدرج هذه التقنية في روتينك للعناية بالملابس للحفاظ على أقمشة فعالة واستعادة لونها.

الخل لإزالة تراكم المنظفات


يزيل الخل بقايا المنظفات من ملابسك، ويعزز لمعانها ويعيد إليها ألوانها الزاهية. 

أضف الخل مباشرةً إلى حجرة مُنعم الملابس أثناء دورة الغسيل لإزالة التراكمات بفعالية وهذه الخطوة البسيطة تساعد على تثبيت الألوان ومنع بهتانها مع مرور الوقت. 

استخدام الخل بدلاً من مُنعّم الأقمشة التقليدي يُنظّف ملابسك بشكل أفضل ويحافظ على نعومتها.

أدخلي الخل في روتينك اليومي للحفاظ على خزانة ملابسك بمظهر جديد ومنعش.

اصبغ لتجديد اللون


بعد إزالة بقايا المنظفات بالخل، تُعدّ الصباغة طريقة رائعة لاستعادة لون ملابسك.

 جهّز دلوًا، وماءً ساخنًا، وصبغة قماش، وملحًا، وقفازات مطاطية للبدء، لكل قميصين، استخدم حوالي 113 غرامًا من الصبغة.

تحتاج القطع الأكبر حجمًا، مثل الجينز، إلى حوالي 233 مل ثم  انقع ملابسك في خليط الصبغة واتركها منقوعة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة. 

هذه العملية تُجدد الأقمشة الباهتة، وتمنحها مظهرًا جديدًا وحيويًا.

سواء كنت تقوم بتجديد قميصك المفضل أو إضفاء حياة جديدة على الجينز الخاص بك، فإن تقنيات صباغة الملابس تجعل تجديد اللون أمرًا بسيطًا وفعالًا.

 

الملابس الباهتة استعادة رونق الملابس استعادة الوان الملابس الملح في الغسيل فوائد الملح في الغسيل فوائد الخل في الغسيل

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

محافظة الغربية: منظومة ربط الجهات بقواعد بيانات موحدة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ

محافظة الغربية: منظومة ربط الجهات بقواعد بيانات موحدة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ

محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج

محافظ سوهاج: إنهاء ملفات التقنين يمثل أولوية قصوى لتحقيق الانضباط وإرساء مبدأ سيادة القانون

إنقاذ المسن

لفتة إنسانية من محافظ القليوبية.. إنقاذ مسن وتوفير الرعاية الكاملة له |صور

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد