طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

يعد الدجاج بالبطاطس والكريمة من اشهى الأطباق المقدمة في المطاعم والفنادق الكبرى .. فكيف تجهزيه في المنزل بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس والكريمة من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي.

مقادير الدجاج بالبطاطس والكريمة

أوراك دجاج مخلية

بطاطس حلقات

كوب كريمة

بصل جوليان

ثوم مفروم

زبدة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

بقدونس مفروم

جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة عمل البطاطس بالدجاج والكريمة

ضعى أوراك الدجاج في بولة كبيرة وتبلبها بالملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا والزيت والكركم.

قلب الدجاج في الخليط قليلا ويمكن الانتظار قليلا في الثلاجة أو بدأ التحمير في النار.

ضعي اوراك الدجاج المتبلة على النار وقلبيها على الوجهين ثم ترفع من على النار.

في نفس طاسة الدجاج سيحي الزبدة وسوحي فيها الثوم اوالبقدونس المفروم والزعتر ثم ضعي الكريمة وقلبي حتى يتكون الصوص ثم أطفئ النار.

في حلة على النار ضعي ماء مغلي وضيفي حلقات البطاطس وانتظرى حتى تصبح نصف نضج ثم صفيها.

في طاسة بها القليل من الزيت شوحى حلقات البصل مع الكركم والبابريكا والملح والفلفل الاسود تقلب المكونات.

ضعي حلقات البطاطس المسلوقة والبصل المتبلة و أوراك الدجاج في صينية ثم ضعي بها الصوص و الجبنة الموتزاريلا على الوجه وادخليها فرن ساخن.

اتركي صينية البطاطس بالدجاج والكريمة في الفرن حتى تمام النضج وتقدم باردة وبالهنا والشفا.