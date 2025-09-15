قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
اسماء محمد

يعد الدجاج بالبطاطس والكريمة من اشهى الأطباق المقدمة في المطاعم والفنادق الكبرى .. فكيف تجهزيه في المنزل بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس والكريمة من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي.

صينية الفراخ بالكريمة

مقادير الدجاج بالبطاطس والكريمة

أوراك دجاج مخلية

بطاطس حلقات

كوب كريمة

بصل جوليان

ثوم مفروم

زبدة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

بقدونس مفروم

جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقه عمل وصفه الدجاج بالبطاطس والجبنه

طريقة عمل البطاطس بالدجاج والكريمة

ضعى أوراك الدجاج في بولة كبيرة وتبلبها بالملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا والزيت والكركم.

قلب الدجاج في الخليط قليلا ويمكن الانتظار قليلا في الثلاجة أو بدأ التحمير في النار.

ضعي اوراك الدجاج المتبلة على النار وقلبيها على الوجهين ثم ترفع من على النار.

في نفس طاسة الدجاج سيحي الزبدة وسوحي فيها الثوم اوالبقدونس المفروم  والزعتر ثم ضعي الكريمة وقلبي حتى يتكون الصوص ثم أطفئ النار.

في حلة على النار ضعي ماء مغلي وضيفي حلقات البطاطس  وانتظرى حتى تصبح نصف نضج ثم صفيها.

في طاسة بها القليل من الزيت شوحى حلقات البصل مع الكركم والبابريكا  والملح والفلفل الاسود تقلب المكونات.

ضعي حلقات البطاطس المسلوقة  والبصل المتبلة  و أوراك الدجاج في صينية ثم ضعي بها الصوص و الجبنة الموتزاريلا على الوجه  وادخليها فرن ساخن.

اتركي صينية البطاطس بالدجاج والكريمة في الفرن حتى تمام النضج وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

الدجاج بالبطاطس والكريمة طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة الدجاج بالكريمة الشيف عمر اسماعيل طريقة الدجاج بالبطاطس والكريمة طريقة عمل الدجاج بالكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الكويت

صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

ترشيحاتنا

صلاة المسافر

أمينة الفتوى توضح ضوابط صلاة المسافر على متن الطائرة أو الباخرة

صلاة المرأة

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر

الإفتاء

أمين الإفتاء: المزاح في الإسلام مباح إذا كان خاليًا من الإيذاء

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد