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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل هناك علاقة بين كثرة التبول ليلا وتلف الكبد؟.. دراسة تكشف

الكبد
الكبد
نهى هجرس

كثرة التبول ليلًا من العلامات شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات صحية خطيرة قد تكون مرتبطة ببعض الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري ، أو فرط المثانة، والتهابات المسالك البولية، ويمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض تلف الكبد.

كيف يؤدي تلف الكبد إلى كثير التبول ليلا 

كشفت الدراسات أن كثرة التبول قد تكون علامة على الإصابة بتلف الكبد، فوجود خلل في وظائف الكبد يؤدي إلى تراكم زائد للسوائل الضارة بالجسم.

ويمكن أن يسبب تراكم السوائل الضارة بالجسم إلى كثرة التبول خاصة في الليل، حيث أن الكلى تعمل لساعات إضافية لإزالة السوائل الزائدة التي تتراكم بسبب اختلال وظائف الكبد.

ما هي علامات وأعراض أمراض الكبد 

قد تبدأ في ملاحظة المزيد من الأعراض عندما تبدأ وظائف الكبد في التدهور يحدث هذا في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، أحد الآثار الجانبية الأولى لتدهور وظائف الكبد هو توقف تدفق الصفراء في القناة الصفراوية، لم يعد الكبد ينتج الصفراء أو يوصلها بشكل فعال إلى الأمعاء الدقيقة. بدلاً من ذلك، تبدأ الصفراء في التسرب إلى مجرى الدم، يتسبب هذا في ظهور أعراض محددة، بما في ذلك:

اليرقان (لون أصفر في بياض العينين والجلد).

البول ذو اللون الداكن .

براز (براز) فاتح اللون .

صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.

فقدان الوزن وفقدان العضلات.

رائحة الفم الكريهة .

ضعف خفيف في الدماغ ( اعتلال الدماغ الكبدي ).

حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي مرئي

الكبد تلف الكبد أعراض تلف الكبد سبب كثرة التبول ليلا

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