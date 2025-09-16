ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

أعلن باحثون صينيون عن تطوير مادة لاصقة طبية ثورية يمكنها علاج كسور العظام وتهشمها خلال دقائق معدودة، وهو ما قد يُحدث تحولاً كبيراً في أساليب علاج الكسور التقليدية.

وكشف فريق بحثي من مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، عن اللاصق الجديد الذي يحمل اسم Bone-02، الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة غلوبال تايمز الصينية.

كيف يعمل اللاصق الجديد على التئام كسور العظام دون جراحة؟

وقال الدكتور لين شيانفينغ، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى سير ران ران شو، إن فكرة تطوير هذا اللاصق جاءت من مراقبة المحار البحري، الذي يتمتع بقدرة مذهلة على الالتصاق القوي بالأسطح تحت الماء، حتى في البيئات الرطبة.

لاصق كسور العظام بديل آمن وفعال للغرسات المعدنية

وأوضح شيانفينغ أن المادة اللاصقة قادرة على تثبيت شظايا العظام خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، حتى في الحالات التي تترافق مع نزيف دموي، كما أشار إلى أن اللاصق يُمتص تدريجيًا داخل الجسم أثناء عملية التئام العظم، ما يُغني عن الحاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته لاحقًا.

نتائج مذهلة اختبار اللاصق على أكثر من 150 حالة من كسور العظام

ووفقًا لتجارب سريرية أُجريت على أكثر من 150 حالة، أظهرت المادة نتائج واعدة من حيث الفعالية والسلامة، حيث بلغت قوة الالتصاق القصوى أكثر من 400 رطل، في حين وصلت قوة القص إلى 0.5 ميغاباسكال وقوة الضغط إلى 10 ميغاباسكال.

ويأمل الباحثون أن يُسهم هذا الابتكار في تقليل الاعتماد على الغرسات المعدنية التقليدية، التي قد تسبب مضاعفات أو التهابات لدى بعض المرضى، ويمنح الأطباء خيار أسرع وأكثر أمان في علاج الكسور.