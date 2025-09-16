قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
أسماء عبد الحفيظ

 أعلن باحثون صينيون عن تطوير مادة لاصقة طبية ثورية يمكنها علاج كسور العظام وتهشمها خلال دقائق معدودة، وهو ما قد يُحدث تحولاً كبيراً في أساليب علاج الكسور التقليدية.

لاصق طبي ثوري لعلاج كسور العظام خلال دقائق

وكشف فريق بحثي من مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، عن اللاصق الجديد الذي يحمل اسم Bone-02، الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة غلوبال تايمز الصينية.

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

كيف يعمل اللاصق الجديد على التئام كسور العظام دون جراحة؟

وقال الدكتور لين شيانفينغ، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى سير ران ران شو، إن فكرة تطوير هذا اللاصق جاءت من مراقبة المحار البحري، الذي يتمتع بقدرة مذهلة على الالتصاق القوي بالأسطح تحت الماء، حتى في البيئات الرطبة.

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

لاصق كسور العظام بديل آمن وفعال للغرسات المعدنية

وأوضح شيانفينغ أن المادة اللاصقة قادرة على تثبيت شظايا العظام خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، حتى في الحالات التي تترافق مع نزيف دموي، كما أشار إلى أن اللاصق يُمتص تدريجيًا داخل الجسم أثناء عملية التئام العظم، ما يُغني عن الحاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته لاحقًا.

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

نتائج مذهلة اختبار اللاصق على أكثر من 150 حالة من كسور العظام

ووفقًا لتجارب سريرية أُجريت على أكثر من 150 حالة، أظهرت المادة نتائج واعدة من حيث الفعالية والسلامة، حيث بلغت قوة الالتصاق القصوى أكثر من 400 رطل، في حين وصلت قوة القص إلى 0.5 ميغاباسكال وقوة الضغط إلى 10 ميغاباسكال.

ويأمل الباحثون أن يُسهم هذا الابتكار في تقليل الاعتماد على الغرسات المعدنية التقليدية، التي قد تسبب مضاعفات أو التهابات لدى بعض المرضى، ويمنح الأطباء خيار أسرع وأكثر أمان في علاج الكسور.

مادة لاصقة مادة لاصقة طبية كسور العظام علاج كسور العظام علاج كسور العظام وتهشمها لاصق طبي ثوري لعلاج كسور العظام خلال دقائق كيف يعمل اللاصق الجديد على التئام كسور العظام دون جراحة لاصق كسور العظام بديل آمن وفعال للغرسات المعدنية نتائج مذهلة اختبار اللاصق على أكثر من 150 حالة من كسور العظام أختراعات مادة لاصقة طبية ثورية أساليب علاج الكسور التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هيئة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة بقطاع التشييد لـ2856 شركة في 2024

عبد الخالق إبراهيم

الإسكان: بناء 3.3 مليون وحدة في 10 سنوات.. وحزمة حوافز للبناء الأخضر

الجلسة الأولي من فعاليات النسخة التالتة

مطورون عقاريون يقترحون آليات جديدة لتنشيط السوق العقاري عبر التمويل والتصدير

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد