المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المطبخ المغربي غني بالوصفات التقليدية التي تعكس تراثه العريق، ومن بين هذه الوصفات تتألق المحنشة المغربية، وهي نوع من الحلويات الشعبية المحبوبة في المغرب، تتميز بعجينها الهش وحشوتها الغنية التي تجمع بين السكر والمكسرات والقرفة، مما يجعلها اختياراً مثالياً لمناسبات العائلة والأعياد.

تقدم الشيف رحمة طريقة عمل المحنشة المغربية.

المقادير لعمل المحنشة المغربية

500 غرام دقيق أبيض

100 غرام زبدة ذائبة

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

لحشوة المحنشة

150 غرام لوز مطحون

100 غرام سكر

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة ماء الزهر

للتزيين:

صفار بيضة لدهن الوجه

رشة سكر ناعم

طريقة عمل لمحنشة المغربية

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الزبدة والبيضة والسكر ورشة الملح، ثم يضاف الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

تُترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة مغطاة بقطعة قماش نظيفة.

لتحضير الحشوة، يُمزج اللوز المطحون مع السكر والقرفة وماء الزهر جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتفرد على شكل دوائر، ثم توضع كمية من الحشوة في منتصف كل دائرة.

تُطوى العجينة على شكل نصف دائرة وتُضغط الحواف جيداً لإغلاقها.

