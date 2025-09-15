قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

أسماء عبد الحفيظ

 المطبخ المغربي غني بالوصفات التقليدية التي تعكس تراثه العريق، ومن بين هذه الوصفات تتألق المحنشة المغربية، وهي نوع من الحلويات الشعبية المحبوبة في المغرب، تتميز بعجينها الهش وحشوتها الغنية التي تجمع بين السكر والمكسرات والقرفة، مما يجعلها اختياراً مثالياً لمناسبات العائلة والأعياد.

تقدم الشيف رحمة طريقة عمل المحنشة المغربية.

المقادير  لعمل المحنشة المغربية

  • 500 غرام دقيق أبيض
  • 100 غرام زبدة ذائبة
  • 1 بيضة
  • 1 ملعقة كبيرة سكر
  • رشة ملح
  • ماء دافئ للعجن

لحشوة المحنشة

  • 150 غرام لوز مطحون
  • 100 غرام سكر
  • نصف ملعقة صغيرة قرفة
  • ملعقة كبيرة ماء الزهر
  • للتزيين:
  • صفار بيضة لدهن الوجه
  • رشة سكر ناعم

طريقة عمل لمحنشة المغربية

  • في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الزبدة والبيضة والسكر ورشة الملح، ثم يضاف الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.
  • تُترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة مغطاة بقطعة قماش نظيفة.
  • لتحضير الحشوة، يُمزج اللوز المطحون مع السكر والقرفة وماء الزهر جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.
  • تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتفرد على شكل دوائر، ثم توضع كمية من الحشوة في منتصف كل دائرة.
  • تُطوى العجينة على شكل نصف دائرة وتُضغط الحواف جيداً لإغلاقها.
  • تُصفف المحنشة في صينية مدهونة بالزبدة وتُدهن بصفار البيض وتُرش بالقليل من السكر الناعم.
  • تُخبز في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تتحمر.
  • بعد إخراجها من الفرن، تُترك لتبرد قليلًا قبل التقديم.
