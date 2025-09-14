بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة بوسي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت “بوسي”، مرتدية شورت جينز مع توب باللون الابيض، ونسقت معهم قميص أنيق باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بوسي