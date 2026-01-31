قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي بعد العمرة : في حضرة مكة والمدينة تظهر الصورة الحقيقية للحياة
أرقام فلكية وإقبال غير مسبوق.. أحمد موسى: 800 ألف زائر لمعرض الكتاب أمس الجمعة
زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج
تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رمضان 2026 .. نور محمود شقيق أحمد رزق في مسلسل «اللون الأزرق»

نور محمود
نور محمود
تقى الجيزاوي

انضم الفنان نور محمود رسميًا إلى فريق عمل مسلسل «اللون الأزرق»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث يجسد ضمن أحداث العمل شخصية شقيق الفنان أحمد رزق، في دور محوري يدعم المسار الدرامي للأحداث.

ويعد مسلسل «اللون الأزرق» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 15 حلقة، وينافس ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال  مسلسل «اللون الأزرق» 

ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

أحداث مسلسل «اللون الأزرق»

وتدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.

