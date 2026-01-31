عراقجي يهزأ بمطالب واشنطن العسكرية ويؤكد: نحن حماة الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرس الثوري الإيراني كان وسيظل حامي السلام والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، معلقا على مطالب واشنطن في مناورات بلاده في مضيق هرمز.





وكتب عراقجي على منصة "X"، موضحا الموقع الجغرافي لبلاده والولايات المتحدة على خريطة ارفقها بالمنشور.

وأشار إلى أن جيشا يبعد عن إيران محيطات ويقع في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، يحاول الآن من سواحل الخليج أن يفرض على القوات المسلحة الإيرانية القوية أسلوبه في المناورة داخل منطقته.

واستنكر عراقجي التناقض الصارخ في موقف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، التي تطالب بـ"الاحترافية" جيشا تصنفه واشنطن رسميا كـ"منظمة إرهابية"، بينما تعترف في الوقت ذاته بحق هذه "المنظمة" المفترضة في تنفيذ مناوراتها العسكرية. واعتبر هذا النهج تجسيدا للازدواجية واللامنطق الذي تتبناه حكومات غربية بشكل مقصود.

وأكد الوزير الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني كان ولا يزال حامي السلام والاستقرار الحقيقي في الخليج ومضيق هرمز الحيوي، وهو الموقف الذي تعرفه دول المنطقة بحكمة وتجربة. وردا على الادعاءات الأمريكية، شدد على أن إيران هي الضامن الأساسي لحرية الملاحة الآمنة في المضيق، وهو مصلحة حيوية لطهران ولجيرانها.

وخلص عراقجي إلى أن التاريخ أثبت أن التواجد العسكري الخارجي في المنطقة، بخلاف شعاراته، لم يجلب سوى التصعيد وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن أمن الخليج يصنع من داخله وليس بتدخل القوى الآتية من بعيد.