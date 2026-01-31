استرداد 2784 فدانًا في حملات الإزالة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد أن جهود الإزالات بمراكز المحافظة الخمسة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، وإزالة عدد 11 حالة تعد بالزراعة بمساحة 193 فدانا، وحالة تعد بالبناء بمساحة 280 مترا مربعا.



استمرار حملات ازالة التعديات علي املاك الدولة

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريح له ان اعمال ازالة التعديات تأتى في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التنمية المحلية للتصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة، وبالتزامن مع نهاية المرحلة الأولى من الموجة (28) لإزالة التعديات والتي استمرت خلال الفترة من 10 وحتى 30 يناير 2026.

وأضاف المحافظ أنه تمت إزالة عدد 8 متغيرات مكانية بمساحة 2270 م٢ من خلال التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، واسترداد 42 حالة تقنين أراضي منها عدد 40 حالة تعد زراعي بمساحة 2784 فدانا، وحالتي بناء بمساحة 1138 مترًا مربعًا.