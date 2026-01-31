انهيار منزل قديم بمدينة مغاغة شمال المنيا

شهدت مدينة مغاغة شمال المنيا، انهيار جزئي لمنزل قديم مكون طابقين دون إصابات بشرية، تم قطع المرافق وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة مغاغة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، مع إخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين، دون وقوع إصابات بشرية .

وجارٍ حصر الخسائر الناتجة عن الواقعة، مع فحص مدى التزام أعمال البناء المجاورة بالاشتراطات الهندسية والقانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة