قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 1-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق  1-2-2026 على مستوي البنوك.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع .

 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بدء العمل في البنوك

و من المقرر بدء البنوك المصرية عملها خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم بعد انقطاع استمر 4 أيام متصلة .

إجازة البنوك

وانتهي اعتباراً من اليوم قرار البنك المركزي المصري الصادر منح إجازة في الجهاز المصرفي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة بالإضافة إلى مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

واستمر بيع أقل سعر دولار في أحد البنوك الخاصة من بينها بنك أبوظبي التجاري.

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتًأ من دون أي تغيير متأثرًا بتعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء الأربعاء الماضي وحتي ساعات متأخرة من مساء اليوم.

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " مصر، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان".

الدولار

سعر الدولار في البنوك الأخري

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول،ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنوك" فيصل الإسلامي، الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،HSBC، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.97 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنوك " البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنوك " سايب ، المصري الخليجي ، القاهرة، المصرف المتحد.

البنك المركزي

سحب سيولة

ينتهي البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل من عمليات رد السيولة المسحوبة من البنوك بقيمة تبلغ 102.6 مليار جنيه بسعر فائدة ثابتة نسبتها 20.5%.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه من المستهدف رد قيمة السيولة المسحوبة في صورة ودائع بالعملة المحلية وبسعر فائدة ثابتة ضمن اجراءات توفير التمويل داخل الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن الثلاثاء الماضي عن سحبه سيولة من البنوك بقيمة 102.6 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 20.5% تتضمن ودائع لمدة أسبوع.

وبلغت جملة العروض المقدمة نحو 87.35 مليار جنيه شملت 9 بنوك.

وسجل نسبة التخصيص للسيولة بنحو 100% .

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

بالصور

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد