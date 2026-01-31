قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
أخبار البلد

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 31 يناير 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 يناير 2026 حالة من الاستقرار الواضح في السوق المصرفية المصرية، بعد موجة من التذبذب المحدود التي سجلتها العملة الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية. 

يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، في ظل المتابعة المستمرة من جانب البنوك لتحركات العملات الأجنبية وتأثيراتها المباشرة على السوق المحلي.

متابعة مصرفية دقيقة لحركة أسعار العملات

يأتي ثبات سعر اليورو اليوم في إطار التحديثات الدورية التي تعلنها البنوك عبر شاشات عرض أسعار العملات، والتي تعكس آليات العرض والطلب، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتحرص المؤسسات المصرفية على ضبط أسعار الصرف بما يضمن استقرار السوق النقدي وتلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية دون إحداث تقلبات حادة.

واقرأ أيضًا:

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم السبت 31 يناير 2026

سجل سعر اليورو اليوم استقرارًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم تشهد الأسعار تغييرات جوهرية في قيمتي الشراء والبيع، وهو ما عزز حالة الطمأنينة لدى المتعاملين سواء من الأفراد أو الشركات.

أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 55.56 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 56.25 جنيه. ويعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء الراغبين في شراء أو بيع العملات الأجنبية، ما يجعل أسعاره مؤشرًا مهمًا لحركة السوق.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.08 جنيه للشراء، و56.25 جنيه للبيع. ويُنظر إلى سعر البنك المركزي باعتباره السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعارها، مع مراعاة سياساتها التشغيلية الخاصة.

أسعار اليورو في بنك البركة

سجل بنك البركة سعر شراء اليورو عند مستوى 56.05 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 56.55 جنيه. ويعكس هذا الفارق البسيط بين الشراء والبيع سياسات التسعير التي يطبقها البنك وفقًا لحجم التعاملات والطلب على العملة الأوروبية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 56.32 جنيه للشراء، و56.75 جنيه للبيع. ويعد هذا السعر من بين الأعلى نسبيًا في السوق، وهو ما يرتبط بطبيعة تعاملات المصرف وشريحة العملاء المستهدفة.

أسعار اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 55.77 جنيه للشراء، و56.25 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر متقاربًا مع باقي البنوك الحكومية، في إطار السياسة العامة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر شراء اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 56 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع 56.56 جنيه. ويُعد البنك التجاري الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر، ويتميز بحجم تعاملات كبير في سوق العملات.

انهيار سعر اليورو بسبب قرار روسيا بشأن إمدادات الغاز

أسعار اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر شراء اليورو في بنك الإسكندرية إلى 55.91 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 56.46 جنيه. ويعكس هذا السعر حالة التوازن التي يشهدها السوق المصرفي اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 56.08 جنيه للشراء، و56.58 جنيه للبيع. ويأتي هذا التباين الطفيف في إطار اختلاف سياسات التسعير من بنك إلى آخر.

أسباب التباين الطفيف بين البنوك

يرجع الاختلاف المحدود في أسعار اليورو بين البنوك إلى عدة عوامل، من بينها السياسات التشغيلية لكل بنك، وحجم الطلب على العملة، وتكلفة تدبير النقد الأجنبي. وعلى الرغم من هذا التباين، تظل الأسعار في نطاق متقارب يعكس حالة الاستقرار العامة في سوق الصرف.

أهمية متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه

يحرص عدد كبير من المتعاملين على متابعة سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري قبل تنفيذ أي عمليات شراء أو تحويل، نظرًا لأهمية العملة الأوروبية في التعاملات التجارية الدولية، والقطاع السياحي، إلى جانب الاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين العاملين في دول الاتحاد الأوروبي.

توقعات حركة اليورو خلال الفترة المقبلة

في ظل الاستقرار الحالي، يتوقع محللون استمرار حالة الهدوء النسبي في سعر اليورو على المدى القصير، مع ترقب أي تطورات اقتصادية عالمية أو قرارات نقدية قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية، خاصةً في الأسواق الأوروبية.

سعر اليورو اليوم الجمعة

ويعكس استقرار سعر اليورو اليوم السبت 31 يناير 2026 حالة من الانضباط في السوق المصرفي المصري، مدعومة بمتابعة دقيقة من البنوك والبنك المركزي لحركة أسعار الصرف، بما يسهم في حماية الاستقرار النقدي وتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.

