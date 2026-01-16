قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
اقتصاد

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد يحيي

استقر سعر اليورو مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

استقرار سعر اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك مساء أمس شهد سعر اليورو ثباتا مقابل الجنيه نظرًا لعدم وجود أي تداول في الأسواق الرسمية لتعطل الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو  54.95 جنيه للشراء و 55,07 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر سجله اليورو أمام الجنيه نحو 54.5 جنيه للشراء و 55.13 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.62 جنيه للشراء و 55.08 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو فى مصر

وسجل سعر اليورو نحو 54.69 جنيه للشراء و 55.02 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

متوسط سعر اليورو

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.77 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الكويت الوطني، الأهلي المصري".

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.79 جنيه للشراء و 55.16 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي".

سعر اليورو اليوم الجمعة

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو  54.83 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنكي مصر و المصرف العربي الدولي.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو  54.86 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، ميد بنك، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.88 جنيه للشراء و55.09 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54,9 جنيه  للشراء و 55.13 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، HSBC".

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو  54.91 جنيه للشراء و 55.19 جنيه  للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، نكست، العقاري المصري العربي"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر سجله اليورو أمام الجنيه نحو 54.94 جنيه للشراء و 55.15 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو  54.93 جنيه للشراء و 55.144 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".

