سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

استقر سعر اليورو مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون أي تغيير.

استقرار سعر اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك مساء أمس شهد سعر اليورو ثباتا مقابل الجنيه نظرًا لعدم وجود أي تداول في الأسواق الرسمية لتعطل الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.95 جنيه للشراء و 55,07 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر سجله اليورو أمام الجنيه نحو 54.5 جنيه للشراء و 55.13 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.62 جنيه للشراء و 55.08 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر اليورو نحو 54.69 جنيه للشراء و 55.02 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

متوسط سعر اليورو

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.77 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الكويت الوطني، الأهلي المصري".

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.79 جنيه للشراء و 55.16 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي".

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.83 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنكي مصر و المصرف العربي الدولي.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.86 جنيه للشراء و 55.14 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، ميد بنك، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.88 جنيه للشراء و55.09 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54,9 جنيه للشراء و 55.13 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، HSBC".

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.91 جنيه للشراء و 55.19 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، نكست، العقاري المصري العربي"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر سجله اليورو أمام الجنيه نحو 54.94 جنيه للشراء و 55.15 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 54.93 جنيه للشراء و 55.144 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".