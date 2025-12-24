اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر مع قرب عطلات نهاية العام

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، مستفيدا من استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية قبيل عطلات عيد الميلاد.



وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1808 دولار، الأعلى منذ 25 سبتمبر الماضي، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.1786 دولار، وافتتح التداول عند 1.1794 دولار.



وأنهى اليورو تعاملات أمس مرتفعا بنسبة 0.3%، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وسط آمال تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية لأطول فترة ممكنة في 2026.



وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف، مع استمرار ضعف العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وجاء ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة مدعوما بتراجع احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في فبراير 2026، في ظل تحسن الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو مؤخرا، وتوقعات باستمرار هذا التحسن مع انحسار المخاطر السلبية.



وأشار إريك بريجار مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة بشركة "سيلفر جولد"، إلى أنه من المتوقع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من العام المقبل، بسبب حاجة الاحتياطي الفيدرالي للاعتراف بأن سوق العمل الأمريكي ليس في وضع جيد، ما قد يدفعه لتقديم تنازلات بشأن خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.



وسعر سوق المال احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في فبراير 2026 مستقر حاليا بأقل من 10%.



ويترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية عن التضخم والبطالة والأجور في منطقة اليورو لتحديد أي تحركات مستقبلية.



وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية، وهي أدنى فجوة منذ مايو 2022، مما يدعم ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

