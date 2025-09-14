قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»
استقرار ملحوظ في الكيلو .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-9-2025 والبيض ثابت
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
3 مخاطر صحية لوضعية الجلوس متربعًا لفترة طويلة | تعرف عليها

اضرار الجلوس متربعا
اضرار الجلوس متربعا
نهى هجرس

الجلوس متربعًا، وهي عادة تبدو غير ضارة، قد تُشكل خطرًا على صحة العمود الفقري، تشير الأبحاث إلى أن البقاء في هذه الوضعية لفترات طويلة قد يُضعف التوازن، ويزيد من ميلان الحوض، ويُغير انحناء العمود الفقري، مما قد يُسبب آلامًا أسفل الظهر ومشاكل في الدورة الدموية، يُوصي الخبراء بالاعتدال، وتغيير الوضعية باستمرار، ودعم الظهر، والتمدد بانتظام لتخفيف هذه الآثار والحفاظ على الصحة العامة.

الآثار الجانبية للجلوس القرفصاء لفترات طويلة 

- الجلوس متربعا الساقين قد يقلل من إحساسك بالتوازن 

يعتمد أسفل ظهرنا على الحس العميق، أي قدرة الجسم على استشعار موقعه في الفراغ، أظهر الأشخاص الذين يجلسون متربعين لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا خطأً أكبر في إعادة تموضع العمود الفقري القطني مقارنةً بمن يجلسون في وضع مستقيم.

- يؤدي الجلوس متربعًا إلى زيادة إمالة الحوض والضغط غير المتساوي 

لا يوزع الجلوس المتربع الوزن بالتساوي، تشير الدراسات إلى أنه يتسبب في رفع أحد جانبي الحوض أكثر من الآخر، مما يؤدي إلى انحراف الحوض، في الوقت نفسه، يتراكم الضغط على عضلات الألوية بشكل غير متساوٍ، هذا المزيج يُجبر جسمك على اتخاذ وضعية غير متماثلة، وقد يتفاقم ذلك إذا كنت تعاني بالفعل من آلام أسفل الظهر، كلما كررت هذه الوضعية، كلما تكيف عمودك الفقري وحوضك مع هذا الخلل. 

- الجلوس متربعًا يجهد عضلات الورك والحوض 

تطول عضلة الكمثرى، وهي عضلة صغيرة ولكنها مهمة في تدوير الورك، بشكل ملحوظ عند الجلوس متربعًا، في هذه الأثناء، يتعرض المفصل العجزي الحرقفي الذي يربط العمود الفقري بالحوض لضغط متزايد، لاحظ الباحثون أن هذه التغيرات تؤثر على استقرار الحوض، وقد تسبب أحيانًا ألمًا في الوركين أو أسفل الظهر.

المصدر times of india

الجلوس متربعًا الآثار الجانبية للجلوس القرفصاء لفترات طويلة اضرار الجلوس متربعا

