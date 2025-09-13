تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكمن أهمية معرفة أعراض متلازمة تكيس المبايض (PCOS) فى مساعدة النساء فى التمكن من علاج المرض بشكل سريع.



ووفقا لموقع “ كيلافند كلينك” تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

تشمل الدورة الشهرية غير المنتظمة انقطاع الدورة الشهرية أو غيابها تمامًا وقد تشمل أيضًا نزيفًا غزيرًا أثناء الدورة الشهرية.



نمو الشعر غير الطبيعي

ينمو لديكِ شعر زائد في الوجه أو تعانين من نمو كثيف للشعر على الذراعين والصدر والبطن ( الشعرانية ) و يؤثر هذا على ما يصل إلى 70% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض.







السمنة

يعاني ما بين 40% و80% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على الوزن الصحي بالنسبة لهم.



اسمرار الجلد

قد تظهر بقع داكنة من الجلد، خاصةً في طيات الرقبة، والإبطين، والفخذ (بين الساقين)، وتحت الثديين وتُعرف هذه الحالة باسم "الشواك الأسود" .

حب الشباب

قد تُسبب متلازمة تكيس المبايض حب الشباب ، خاصةً على الظهر والصدر والوجه وقد يستمر هذا الحب بعد سن المراهقة، وقد يصعب علاجه.



الأكياس

لدى العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض مبايض تبدو أكبر حجمًا أو تحتوي على العديد من البصيلات (أكياس البيض) على الموجات فوق الصوتية.



الزوائد الجلدية

هي ثنيات صغيرة من الجلد الزائد وغالبًا ما توجد تحت الإبطين أو على الرقبة.



ترقق الشعر

قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض بقعًا من الشعر على رؤوسهم أو يبدأون في الصلع.



العقم

يُعدّ تكيس المبايض السبب الأكثر شيوعًا لعقم النساء قد يؤدي عدم انتظام التبويض أو تواتر حدوثه إلى عدم القدرة على الحمل.