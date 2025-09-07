من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض مرض شائع يصيب العديد من النساء، قد يُسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، وحب الشباب، مع أن العلاج الطبي ضروري، إلا أن بعض العلاجات الطبيعية قد تُساعد في تخفيف الأعراض.

كما تساعد العلاجات التقليدية المُستخدمة في المطبخ، كالتوابل، على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي والصحة الإنجابية، يحتوي هذا المشروب على مزيج من الكمون (بذور الكراوية)، (مسحوق الزنجبيل الجاف)، والسمن، وهي أعشاب معروفة بخصائصها المُزيلة للسموم والمضادة للالتهابات، عند غليها معًا، تُشكّل مُنشّطًا مُدفئًا وشفائيًا قد يُعزز صحة الرحم ويُخفف أعراض متلازمة تكيس المبايض.

فوائد مشروب تكيس المبايض

الكمون – يساعد في تقليل الانتفاخ، وتحسين الهضم، وتنظيم مستويات الأنسولين، والتي غالبا ما تكون غير متوازنة في متلازمة تكيس المبايض.

(بذور الكراوية) – يدعم الهضم، ويعزز التمثيل الغذائي، ويساعد في إزالة السموم الزائدة من الجسم

(الزنجبيل الجاف) – له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تقلل من آلام الدورة الشهرية وتنظم تدفق الدورة الشهرية.

السمن – يساعد في إنتاج الهرمونات ويدعم امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.

