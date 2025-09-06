يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

يعد التمر من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية خاصة عند تناوله يوميا.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نكشف لكم فوائد التمر عند تناوله بشكل منتظم.

توفير الطاقة للجسم

يشتهر التمر بتزويد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وذلك بفضل محتواه العالي من السعرات الحرارية والسكريات الطبيعية. 100 جرام من التمر توفر حوالي 314 سعرة حرارية من الطاقة، مما يجعله مصدرًا رائعًا لتعزيز الطاقة أما التمر المجفف، فهو أغنى بالسعرات الحرارية من التمر الطازج.

مع أن معظم هذه الطاقة تأتي على شكل سكريات (مثل الفركتوز والجلوكوز)، إلا أنها غنية بالألياف ومؤشر سكر الدم منخفض و هذا يعني أن تناول تمرتين أو ثلاث تمرات في المرة الواحدة يُعدّ مصدرًا آمنًا للطاقة قليلة الدسم حتى لمرضى السكري.

مساعدة الأمعاء

يحتوي التمر على نسبة عالية جدًا من الألياف، مما يُفيد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن عدم انتظام حركة الأمعاء.

يُساعد التمر على تنظيم حركة الأمعاء عند تناوله يوميًا، كما يُحسّن صحة الجهاز الهضمي ويُساعد على عيش حياة صحية. لذلك، يُمكن القول بشكل قاطع إن فوائد التمر على نظامك الغذائي العام كثيرة.

مضاد للالتهابات

الالتهاب آلية تفاعلية في جسم الإنسان تساعد في مكافحة العديد من الأمراض والصدمات والالتهابات ويلعب تنظيم العوامل الالتهابية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة للمريضعع والتمر غني بمركبات تُعرف بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم .

بالمقارنة مع الفواكه المجففة الأخرى من نفس الفئة، يتصدر التمر قائمة أعلى تركيز لمضادات الأكسدة.



تحسين وظائف الدماغ

يمكن أن تُشكل السيتوكينات الالتهابية، مثل الإنترلوكين، خطورة بالغة على الدماغ. ويُعزى ارتفاع مستوى الإنترلوكين 6 (IL-6) إلى الإصابة بأمراض عصبية تنكسية، مثل مرض الزهايمر.

وُجد أن الاستخدام المنتظم للتمر مفيد في خفض مستويات IL-6، وبالتالي المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض تنكسية في الدماغ مثل الزهايمر كما أظهرت دراسة أجريت على الفئران داخل الجسم الحي 4 أن إضافة نخيل التمر إلى العلف يؤدي إلى تقليل نشاط بروتين بيتا أميلويد، مما قد يقلل من إنتاج اللويحات التي قد تضر بالدماغ وهذه اللويحات خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى موت الخلايا، مما يسبب أمراضًا خطيرة مثل الزهايمركما أظهرت الدراسة 4 أن تناول التمر يقلل من المشاكل المتعلقة باضطراب القلق، ويساعد أيضًا في تعزيز الذاكرة والتعلم.

للتناول المنتظم للتمر آثارٌ عديدة على صحتك العصبية فهو غنيٌّ بالعناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم، وهو مفيدٌ جدًا لصحتك العصبية لذا، فإلى جانب الوقاية من الأمراض التنكسية، مثل الزهايمر، يُساعد التمر أيضًا على تحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.

تسهيل الولادة الطبيعية



يُفيد تناول التمر النساء، إذ يُعتقد أنه يزيد من احتمالية الولادة الطبيعية، ويُقلل من المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية. وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة التمر إلى النظام الغذائي للحامل يُساعد على خفض ضغط الولادة، لاحتوائه على مركبات تُحاكي هرمون الأوكسيتوسين، مما يُسهّل الانقباضات الصحية كما أن محتواه العالي من التانين يُساعد في عملية الولادة، مما يجعلها أكثر سلاسةً وراحةً للنساء هذه الفوائد الصحية للتمر أثناء الحمل تجعله إضافةً قيّمةً إلى النظام الغذائي للحامل.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان



يحتوي التمر على مركب يُسمى بيتا دي-جلوكان، وهو مفيد في تعزيز النشاط المضاد للأورام في الجسم كما يُساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة في التمر على تقليل نشاط الجذور الحرة (العناصر التي قد تُسبب السرطان)، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان لذا، قد يكون للاستهلاك اليومي للتمر تأثير إيجابي في تجنب مخاطر الإصابة بالسرطان.

مكافحة العدوى الميكروبية

عادةً ما تكون العدوى البكتيرية مزعجة، وقد تصبح خطيرة في بعض الأحيان وتُعدّ المضادات الحيوية الركيزة الأساسية لعلاج هذه العدوى ومع ذلك، قد تُساعد العلاجات الطبيعية، مثل التمر، في هذه الحالة.

أظهرت دراسة أُجريت باستخدام مستخلصات من نوى وأوراق التمر أن التمر يمتلك مقاومةً فعالةً ضد بعض البكتيريا الضارة كما وُجد أن التمر قد يكون مفيدًا ضد الميكروبات القاتلة مثل الإشريكية القولونية والالتهاب الرئوي ولكن تذكّر استشارة طبيبك قبل البدء بأي علاج بنفسك.

إدارة مرض السكري

يُعد داء السكري من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم ويُعالَج بمزيج من عدة أدوية فموية ومكملات الأنسولين.

يُقترح أن التمر لديه القدرة على زيادة إنتاج الأنسولين، وله أيضًا خصائص عديدة تُساعد على تقليل معدل امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، هذا يُساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري و يساعد تقليل امتصاص الجلوكوز على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، وهو أمر مفيد لمرضى السكري .

لا تزال الآلية الدقيقة لمساهمة التمر في تقليل آثار مرض السكري قيد البحث لذا، يُنصح بتناوله ضمن الحدود الموصوفة.





يساعد في حماية الكلى

للتمر خصائص متنوعة تساعد على الحفاظ على صحة الكلى في الظروف الصعبة وقد وُجد أن بعض أنواع التمر تُخفف بفعالية من الآفات الناتجة عن اضطرابات الكلى كما تُساعد مستخلصات التمر على تقليل فائض البلازما والكرياتينين في الكلى، مما يُحسّن الصحة العامة للكلى .

يحسن الخصوبة لدى الذكور

تحتوي ثمار التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين عدد الحيوانات المنوية وزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال كما أن العناصر الدقيقة التي تدخل في تركيب نخيل التمر، مثل الإسترون والستيرولات، قد تلعب دورًا في تحسين خصوبة الرجال كما تُدرس مستخلصات حبوب لقاح التمر على نطاق واسع لتأثيراتها الإيجابية على حركة الحيوانات المنوية وعددها لدى الرجال.

تعزيز صحة العظام

التمر غنيٌّ بالعناصر الغذائية الدقيقة، مثل السيلينيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والنحاس.

تُساعد هذه العناصر الغذائية الدقيقة في تعزيز صحة عظامك ويُمكن أن يكون التمر مُكمّلًا غذائيًا هامًا إذا كنت تُعاني من مشاكل في العظام كما يُمكن أن تُساعد العناصر الغذائية الدقيقة الموجودة في التمر في علاج أمراض العظام، مثل هشاشة العظام، لذا فإنّ إدراج التمر في نظامك الغذائي يُمكن أن يكون مفيدًا لعظامك.

تحسين صحة الجلد

يُعد التمر بديلاً ممتازًا للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في منتجات العناية بالبشرة و يضمن التركيز العالي لفيتاميني سي و د في التمر حصول بشرتكِ على التغذية اللازمة لبشرة صحية ومشرقةو يعمل فيتامينا سي و د على تحسين مرونة بشرتكِ، والتي يصعب الحفاظ عليها مع التقدم في السن.

العناصر الغذائية الموجودة في التمر مفيدة في تحسين صحة بشرتك وجعلك تبدو أصغر سنا لفترة أطول من الزمن كما أن التمر مفيد أيضًا في الحفاظ على توازن صحي للميلانين في بشرتك عن طريق تقليل فرص ترسبه في أماكن مختلفة.

مفيد لنمو الشعر

يُعتقد أن التمر مفيد لتساقط الشعر، ربما لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد و يساعد ارتفاع نسبة الحديد في التمر على الحفاظ على تدفق الدم إلى فروة الرأس وتوفير التغذية اللازمة لها كما أن زيادة تدفق الأكسجين إلى فروة الرأس تُسهّل نمو شعر جديد، وربما تُقلل أيضًا من معدل تساقطه.

حافظ على صحة عينيك

التمر غني بفيتامين أ، وتناوله بانتظام قد يساعد على حماية عينيك من أمراض مثل العمى الليلي على المدى الطويل و يُعدّ نخيل التمر من أقدم الأدوية الطبيعية المستخدمة في الطب التقليدي لعلاج المشاكل الناجمة عن نقص فيتامين أ، ومن بينها مشاكل العين.

المساعدة في إدارة الوزن

استبدال السكر الأبيض بالتمر المُعجن يُضفي على وجبتك حلاوةً صحيةً، ويساعدك على التحكم في وزنك.

يُضفي محتوى الفركتوز العالي في التمر حلاوةً تُشبه الكراميل، لذا يُمكنك استبدال الكثير من السكر المُصنّع في نظامك الغذائي بمعجون التمر الطبيعي بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على كميات وفيرة من الألياف ومؤشر سكر الدم المنخفض، مما يُساعد على التحكم في الوزن ولكن تذكّر أن تتناوله باعتدال، وإلا فقد يكون له تأثير عكسي.

علاج فقر الدم



في بعض الدراسات يُقارن تناول التمر بانتظام بتناول مكملات الحديد لعلاج فقر الدم و أظهرت النتائج أنه يمكن استخدام التمر لعلاج فقر الدم عن طريق زيادة نسبة الحديد في الهيموجلوبين وقد يُساعد هذا في حل مشكلة تناول مكملات الحديد بانتظام لعلاج فقر الدم، حيث تميل هذه المكملات إلى التسبب باضطرابات معوية ومع أن هذه ليست من الفوائد الصحية العامة للتمر، إلا أنها تُظهر أن هذا الغذاء الخارق يمكن أن يكون مفيدًا بشكل مدهش.