تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

وجدت دراسة برازيلية واسعة النطاق، شملت أكثر من 12 ألف بالغ في منتصف العمر، أن من يستهلكون كميات كبيرة من المُحليات الصناعية الموجودة عادةً في المشروبات الغازية الدايت أنها تسرع شيخوخة المخ والزهايمر.

أطعمة أخرى تسبب نفس الأضرار

ووجدت الدراسة أن هذه الأضرار لا تقتصر على المشروبات الغازية الدايت فقط بل تمتد للمياه المُنكّهة، والوجبات الخفيفة المُصنّعة وكل الأطعمة والمشروبات المحتوى على السكر الصناعية حيث عانى من تناولهم من تراجع أسرع بكثير في الذاكرة ومهارات التفكير.

ووفقا لموقع sciencedaily ،الذي نشر تفاصيل الدراسة، فقد كان هذا التأثير مُعادلاً لحوالي 1.6 سنة من شيخوخة الدماغ الإضافية، وكان التأثير الأشد وضوحًا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والمصابين بداء السكري.

تفاصيل الدراسة

أجريت الدراسة على 12772 شخصًا بالغًا بمتوسط عمر 52 عامًا

قام الباحثون بتتبع سبعة محليات صناعية موجودة عادة في الأطعمة فائقة المعالجة مثل الماء المنكهة، والصودا، ومشروبات الطاقة، والزبادي، والحلويات منخفضة السعرات الحرارية

كان لدى الأشخاص الذين استهلكوا أعلى كميات إجمالية من هذه المحليات انحدار أسرع في مهارات التفكير والذاكرة بشكل عام مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا أقل كميات

كان الانحدار الأسرع يعادل نحو 1.6 سنة من الشيخوخة

وجد الباحثون رابطًا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ولكن ليس أكبر من 60 عامًا



في حين وجدت الدراسة روابط، إلا أنها لا تثبت أن المحليات تسبب التدهور المعرفي بشكل قاطع خاصة أنها لم تتوصل للسبب بدليل قاطع.