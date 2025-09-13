قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
اسماء محمد

تمتلك القهوة عدد كبير من الفوائد الصحية التى تجعلها مفتاحا سحريا لعلاج المشاكل المختلفة وبالرغم من هذا الا أنها تشكل خطورة على بعض الأشخاص.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ويبمد ” نكشف لكم الممنوعون من القهوة.

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

مرضى اضطرابات القلق 

قد يزيد الكافيين الموجود في القهوة من المعاناة من القلق.

مرضى اضطراب ثنائي القطب 

يزيد الكافيين الموجود في القهوة من أعراض الهوس.

المصابين باضطرابات النزيف 

 قد يبطئ الكافيين الموجود في القهوة تخثر الدم ويزيد من سوء اضطرابات النزيف.

نزيف الانف

مرضى القلب 

لا يبدو أن شرب القهوة يوميًا يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة من أمراض القلب و لكن الأشخاص الذين يدخنون ويعانون من أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب إذا تناولوا القهوة يوميًا.

مرضى السكري 

 قد يؤثر الكافيين الموجود في القهوة على نسبة السكر في الدم لذا استخدم القهوة بحذر إذا كنت تعاني من داء السكري.

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

مرضى الإسهال 

 يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال.

مرضى الصرع  

على هؤلاء الاشخاص الحد من تناول الكافيين فيمكنهم تناوله بقدر بسيط وبحذر لكن الجرعات العالية ممنوعة تماما.

مرضى الجلوكوما 

 

 شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين يزيد الضغط داخل العين وتبدأ الزيادة في غضون 30 دقيقة وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل وإذا كنت تعاني من الجلوكوما، اشرب القهوة بحذر.

أصحاب الضغط المرتفع 

يؤدي شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولكن لا يبدو أن هذا يحدث لدى الأشخاص الذين يشربون المنتجات التي تحتوي على الكافيين بانتظام.

مرضى القولون العصبي (IBS) 

 تحتوي القهوة على الكافيين وعند تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تفاقم الإسهال وأعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي.

القولون

المصابين بمشاكل المثانة 

تحتوي القهوة على الكافيين و يمكن أن يجعل الكافيين السيطرة على المثانة أسوأ من خلال زيادة وتيرة التبول والحاجة إلى التبول.

المدخنين

 

 يكون الأشخاص الذين يدخنون ويشربون القهوة أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.

ترقق العظام 

 

 يمكن أن يؤدي شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين إلى زيادة كمية الكالسيوم التي يتم إخراجها في البول وهذا قد يضعف العظام و إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، فلا تشرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا. 

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة بشكل عام وتحصل على ما يكفي من الكالسيوم من طعامك أو مكملاتك الغذائية، فإن شرب حوالي أربعة أكواب من القهوة يوميًا لا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

القهوة أمراض القلب اضطرابات القلق الممنوعون من القهوة

