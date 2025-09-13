يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

اعتاد الكثير من الأشخاص فى العصر الحديث على تناول مسكنات الألم للتخلص من المعاناة الشديدة .



يستخدم ملايين الأشخاص مسكنات الالم التى تحتوى على الباراسيتامول الذي يدخل فى عدد كبير من الادوية المشهورة بفعاليتها فى علاج الصداع والحمى وآلام الظهر.



ووفقا لموقع “ديلي ميل ” كشفت أبحاث حديثة أن هذا الدواء الشائع قد لا يكون آمنا خاصة عند الاستخدام المنتظم أو لفترة طويلة حيث يسبب أضرار عديدة، أبرزها:



تلف الكبد

للأسف الشديد تلف الكبد يمكن أن يحصل حتى مع الجرعات الآمنة التى لاتتجاوز 4 جرام فى اليوم إذا استخدمت بشكل متكرر أو لفترات طويلة.

ارتفاع ضغط الدم

توصلت الدراسات العلمية إلى أن الاستخدام المستمر لـ مسكنات الالم المصنوعة من االباراسيتامول، ترفع ضغط الدم خاصة لدى من يعانون مشكلات قلبية.

مشاكل الباطنة

نزيف فى الجهاز الهضمي والمعاناة أمراض الكلى علما بأن الخطر يزداد مع التقدم في العمر أو تناول جرعات كبيرة.

طنين الأذن

وجدت دراسة أمريكية حديثة أن زيادة المصابين بطنين الأذن بنسبة 18% بين من يستخدمون مسكنات الألم المصنوعة من الباراسيتامول .

اضطرابات النمو

وجدت تحليلات واسعة علاقة بين تناول الحوامل للباراسيتامول واحتمال إصابة الأطفال بالتوحد أو فرط الحركة ولكنهم لم يتوصلوا للسبب المباشر فى حدوث هذا.

ووصت هيئة NICE البريطانية إلى بعدم استخدام الباراسيتامول لعلاج الألم المزمن بسبب ضعف فعاليته.