ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

حذّر الخبراء من قدوم العاصفة الجيومغناطيسية لكوكبنا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2025 مما أثار حالة من الجدل في العالم .

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن العاصفة الجيومغناطيسية وتأثيرها على الإنسان والبيئة المحيطة.

تقرير الجمعية الفلكية بجدة



أوضحت الجمعية الفلكية بجدة ، أن العاصفة الجيومغناطيسية تتوقف آثارها حسب درجة شدتها حيث تصنف عادة من G1 إلى G5 وتشير الفئة G1 إلى تأثير محدود على الأقمار الصناعية والاتصالات كما تُعد فرصة جيدة لرؤية الشفق القطبي في خطوط العرض العالية.

وكشفت الجمعية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفئات الأعلى مثل G2 وG3–G5 تسبب اضطرابات أكبر على الشبكات الكهربائية والأقمار الصناعية وخطوط الملاحة.

أما بخصوص العاصفة الجيومغناطيسية القادمة غدا فيتوقع ان تكون يوم الأحد 14 سبتمبر من الفئة G1 مع احتمال زيادتها لـلمستوى G2 إذا ارتفع النشاط الشمسي.

أهمية الحدث



تكمن أهمية هذا الحدث فى أنه فرصة فريدة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض العالية وفى نفس التوقيت يظل التأثير على الشبكات الكهربائية محدود ولكن فى كل الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمزيد من الامان.

ذكر موقع “space” أن خبراء الأرصاد يرجحون أن تكون العاصفة الجيومغناطيسية من النوع G2 بسبب انفتاح ثقب إكليلي ضخم على شكل فراشة بغلاف الشمس الجوي ينفث حاليًا تيارًا سريع الحركة من الرياح الشمسية باتجاه الأرض، مما يزيد من احتمالية حدوث عاصفة جيومغناطيسية معتدلة يصاحبها شفق قطبي مبهر هذا الأسبوع.



ومن المتوقع أن تكن الرياح الشمسية عالية سريعة وتمتد لمسافة حوالي 310 آلاف ميل (500 ألف كيلومتر)، إلى الأرض في يوم 14 سبتمبر تقريبًا.

مكتب الأرصاد البريطاني

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن خبراء الأرصاد الفضائية حذروا من عواصف جيومغناطيسية نشطة تتراوح بين G1 (طفيفة) مع احتمال الوصول إلى مستويات عاصفة جيومغناطيسية متوسطة G2 بين يومي 13 و14 سبتمبر.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقريرًا كان أكثر حذرًا حيث رجح وصول العواصف إلى ذروة G1 فقط إلا أن احتمالية ازدياد النشاط تبقى قائمة إذا توافق المجال المغناطيسي للرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

يُذكر أن العاصفة الجيومغناطيسية المحتملة يوم 14 سبتمبر 2025 تعد جزءًا من النشاط المرتبط بـ الدورة الشمسية الـ 25 حيث بدأت في ديسمبر 2019 وتقريبا وصلت الآن إلى ذروتها والتى كانت متوقعة بين نوفمبر 2024 ومارس 2026، ويبلغ عدد البقع الشمسية ذروته حالياً تقريباً ويصل عند مستويات الذروة المتوقعة.