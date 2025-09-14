قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تتحدّى إسرائيل: لا نخشى التهديدات وقادرون على الدفاع عن أنفسنا
ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر
براتب 7000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في الإمارات| قدم من هنا
جوردون واتسون: اللعب في مصر شرف كبير.. وبيراميدز فريق نحترمه بشدة
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

حذّر الخبراء من قدوم العاصفة الجيومغناطيسية لكوكبنا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2025 مما أثار حالة من الجدل في العالم .

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن العاصفة الجيومغناطيسية وتأثيرها على الإنسان والبيئة المحيطة.

تقرير الجمعية الفلكية بجدة 


أوضحت الجمعية الفلكية بجدة ، أن العاصفة الجيومغناطيسية تتوقف آثارها حسب درجة شدتها حيث تصنف عادة من G1 إلى G5 وتشير الفئة G1 إلى تأثير محدود على الأقمار الصناعية والاتصالات كما تُعد فرصة جيدة لرؤية الشفق القطبي في خطوط العرض العالية.

العاصفة الشمسية

وكشفت الجمعية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفئات الأعلى مثل G2 وG3–G5  تسبب اضطرابات أكبر على الشبكات الكهربائية والأقمار الصناعية وخطوط الملاحة.

أما بخصوص العاصفة الجيومغناطيسية القادمة غدا فيتوقع ان تكون يوم الأحد  14 سبتمبر من الفئة G1 مع احتمال زيادتها لـلمستوى G2 إذا ارتفع النشاط الشمسي.

أهمية الحدث


تكمن أهمية هذا الحدث فى أنه فرصة فريدة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض العالية وفى نفس التوقيت يظل التأثير على الشبكات الكهربائية محدود  ولكن فى كل الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمزيد من الامان.

 ذكر موقع “space” أن خبراء الأرصاد يرجحون أن تكون العاصفة الجيومغناطيسية من النوع G2 بسبب انفتاح ثقب إكليلي ضخم على شكل فراشة بغلاف الشمس الجوي ينفث حاليًا تيارًا سريع الحركة من الرياح الشمسية باتجاه الأرض، مما يزيد من احتمالية حدوث عاصفة جيومغناطيسية معتدلة يصاحبها شفق قطبي مبهر هذا الأسبوع.

العاصفة الشمسية

 


ومن المتوقع أن تكن  الرياح الشمسية عالية سريعة وتمتد لمسافة حوالي 310 آلاف ميل (500 ألف كيلومتر)، إلى الأرض في يوم 14 سبتمبر تقريبًا.

مكتب الأرصاد البريطاني

 

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن خبراء الأرصاد الفضائية حذروا من عواصف جيومغناطيسية نشطة تتراوح بين G1 (طفيفة) مع احتمال الوصول إلى مستويات عاصفة جيومغناطيسية متوسطة G2 بين يومي 13 و14 سبتمبر.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي 

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقريرًا كان أكثر حذرًا  حيث رجح وصول العواصف إلى ذروة G1 فقط إلا أن احتمالية ازدياد النشاط تبقى قائمة إذا توافق المجال المغناطيسي للرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

عاصفة شمسية

يُذكر أن العاصفة الجيومغناطيسية المحتملة يوم 14 سبتمبر 2025 تعد جزءًا من النشاط المرتبط بـ الدورة الشمسية الـ 25  حيث بدأت في ديسمبر 2019 وتقريبا وصلت الآن إلى ذروتها والتى كانت متوقعة بين نوفمبر 2024 ومارس 2026، ويبلغ عدد البقع الشمسية ذروته حالياً تقريباً ويصل عند مستويات الذروة المتوقعة.

