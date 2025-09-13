خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

يحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية من النوع G2 ، غدا الأحد 14 سبتمبر 2025.

ووفقا لموقع “space” انفتح ثقب إكليلي ضخم على شكل فراشة في الغلاف الجوي للشمس، وهو ينفث حاليًا تيارًا سريع الحركة من الرياح الشمسية باتجاه الأرض، مما قد يؤدي إلى إثارة عاصفة جيومغناطيسية معتدلة وشفق قطبي مبهر هذا الأسبوع.

تفاصيل العاصفة الشمسية

ومن المتوقع أن تصل الرياح الشمسية عالية السرعة والتي تمتد لمسافة حوالي 310 آلاف ميل (500 ألف كيلومتر)، إلى الأرض حوالي 14 سبتمبر.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني ،يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفضائية عواصف جيومغناطيسية نشطة تتراوح بين G1 (طفيفة) مع احتمال الوصول إلى مستويات عاصفة جيومغناطيسية متوسطة G2 بين 13 و14 سبتمبر

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقديرًا أكثر حذرًا ، متوقعًا وصول العواصف إلى ذروة G1 فقط. إلا أن احتمالية ازدياد النشاط تبقى قائمة إذا توافق المجال المغناطيسي للرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

توقيت مميز



يأتي تحذير العاصفة هذا الأسبوع في وقتٍ مُميز من العام لهواة رصد الشفق القطبي ومع اقتراب الاعتدالين الربيعي والخريفي، يُسهّل اتجاه الأرض في الفضاء اتصال المجال المغناطيسي للكوكب بالمجال المغناطيسي بين الكواكب الذي تحمله الرياح الشمسية.

تُعرف هذه الزيادة الموسمية في النشاط المغناطيسي الأرضي بتأثير راسل-ماكفيرون، الذي وصفه لأول مرة عام ١٩٧٣ الجيوفيزيائيان كريستوفر راسل وروبرت ماكفيرون.

خلال الاعتدالين، تسطع الشمس مباشرة فوق خط استواء الأرض، مما يُعطي نصفي الكرة الأرضية ليلًا ونهارًا متساويين وفي الوقت نفسه، تصطف الأقطاب المغناطيسية للأرض بطريقة تُمكّن تيارات الرياح الشمسية الواردة من الاتصال بفعالية أكبر بالغلاف المغناطيسي.

في معظم أيام السنة، يُسبب ميلان الأرض انحرافًا طفيفًا في محاذاة المجالين المغناطيسيين للأرض والشمس، مما يُساعد على انحراف بعض الجسيمات المشحونة الواردة ولكن حول الاعتدالين، يضعف الحاجز الطبيعي، ونتيجةً لذلك يُمكن لاضطرابات الطقس الفضائي، مثل تلك الناتجة عن الثقوب الإكليلية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، أن تُسبب ضررًا أكبر.

أظهرت دراسات طويلة الأمد أن احتمالية حدوث العواصف الجيومغناطيسية خلال أشهر الاعتدال الربيعي تزيد بمقدار الضعف تقريبًا عنها خلال الانقلابين الصيفيين في يونيو وديسمبر ومع اقتراب الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر، تُهيئ الظروف حتى لتيارات الرياح الشمسية المتواضعة لإنتاج شفق قطبي أكثر سطوعًا وانتشارًا مما قد يحدث عادةً.