قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رجولتك فى خطر .. 6 أعراض لارتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية
رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية
أسماء عبد الحفيظ

إرتفاع الكوليسترول، يعتبر إرتفاع الكوليسترول من أكثر المشاكل الصحية التي تواجة الكثير وبالأخص الرجال ولكن البعض يجهل أعراضها الخفية، بالرغم من أنهم يتشكون من التعب والشعور بالنهجان مع أقل مجهود.

 6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية 

يعتبر الكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تتسلل بصمت إلى الجسم دون أن يشعر بها الإنسان في بدايتها، حيث لا تُظهر أعراضًا واضحة مثل الحمى أو الألم، ورغم خطورته الكبيرة كونه أحد أهم أسباب أمراض القلب وتصلب الشرايين، إلا أن كثيرين يتجاهلون العلامات التي يرسلها الجسد للتحذير.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطراً؟

قال الدكتور محمود الشريف أخصائي الجراحات العامة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الكوليسترول مادة دهنية شمعية يفرزها الكبد وتدخل أيضًا إلى الجسم من خلال الطعام، هو عنصر أساسي لبناء الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات وفيتامين د، لكن المشكلة تظهر عندما ترتفع نسبته في الدم عن الحد الطبيعي.

الارتفاع غير المنضبط يؤدي إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين، ما يسبب تضييقها ويعيق تدفق الدم إلى القلب والدماغ، وهو ما يعرف بتصلب الشرايين. ومع الوقت يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أعراض ارتفاع الكوليسترول التي لا يجب إهمالها

أعراض ارتفاع الكوليسترول، على الرغم من أن الكوليسترول المرتفع يوصف غالبًا بـ القاتل الصامت، فإن هناك بعض العلامات التي قد تُنذر بالخطر إذا التفتنا إليها مبكرًا:

1. آلام أو ثقل في الصدر

الشعور بألم أو ضغط غير مبرر في الصدر، خاصة بعد مجهود بسيط، قد يكون علامة على ضيق الشرايين الناتج عن تراكم الكوليسترول. هذه الحالة تُسمى الذبحة الصدرية، وهي مؤشر يحتاج لفحص عاجل.

2. التعب والإرهاق المزمن

إذا كنت تشعر بالإرهاق حتى بعد النوم الكافي أو القيام بمجهود خفيف، فقد يكون السبب عدم وصول الدم المحمّل بالأكسجين بشكل كافٍ إلى الأعضاء بسبب انسداد الشرايين.

3. التنميل أو البرودة في الأطراف

انسداد الشرايين لا يؤثر فقط على القلب، بل يعيق وصول الدم إلى الأطراف، ما قد يسبب شعورًا بالبرودة أو التنميل المستمر في اليدين والقدمين.

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية 

4. مشاكل في الرؤية

ترسبات الكوليسترول يمكن أن تصل إلى الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مسببة تشوشًا في الرؤية أو ظهور بقع صفراء حول الجفون تُعرف بالـ زانثوما.

5. الدوخة وضيق التنفس

ضعف تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب يترجم أحيانًا بدوخة متكررة أو صعوبة في التنفس عند صعود السلم أو القيام بمجهود بسيط.

6. ضعف الانتصاب عند الرجال

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية 

انسداد الشرايين الناتج عن الكوليسترول المرتفع قد يقلل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى مشكلات جنسية ملحوظة.

متى يجب إجراء فحص الكوليسترول؟

حتى في غياب الأعراض، ينصح الأطباء بإجراء فحص دوري للكوليسترول بدءًا من عمر 20 عامًا، ثم كل 4-6 سنوات، ومع التقدم في السن أو وجود عوامل خطورة مثل:

  • السمنة المفرطة.
  • التدخين.
  • تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.
  • مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

كيف تحمي نفسك من مضاعفات ارتفاع الكوليسترول؟

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية 

1. تعديل النظام الغذائي

  • قلل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والمقليات.
  • تجنب الدهون المتحولة في الوجبات السريعة والمخبوزات الجاهزة.
  • أكثر من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف التي تقلل امتصاص الكوليسترول.
  • تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين لاحتوائها على أحماض أوميغا-3 المفيدة.

2. النشاط البدني

  • المشي نصف ساعة يوميًا يساعد على رفع الكوليسترول الجيد HDL وخفض السيئ LDL.
  • 3. الإقلاع عن التدخين والكحول
  • كلاهما يزيد من فرص تصلب الشرايين ويضاعف خطر الجلطات.

4. المتابعة الطبية

في بعض الحالات يصف الطبيب أدوية خافضة للكوليسترول للحفاظ على مستويات آمنة.

إرتفاع الكوليسترول أمراض القلب الشرايين تصلب الشرايين أسبابه الكوليسترول ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطراً الهرمونات وفيتامين د تراكم الدهون السكتات الدماغية أعراض ارتفاع الكوليسترول التي لا يجب إهمالها أعراض ارتفاع الكوليسترول الأعضاء التناسلية تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية مشكلات جنسية ارتفاع ضغط الدم أدوية خافضة للكوليسترول يضاعف خطر الجلطات 6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية الكبد فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

الجمارك

شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

انستا باي

خدمات إنستاباي مستمرة في العمل بكفاءة

خلال البرنامج

تحركات في البنوك لنشر الشمول المالي بتوجيه من المركزي المصري

بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد