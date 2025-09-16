9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

بعض العادات اليومية واتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحتها ومظهرها، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم الأساسيات التى يمكنك اتباعها للحفاظ على بشرة نضرة.

نصائح للحفاظ على بشرة نضرة..

1-استخدم منظفات لطيفة: تجنّب المنظفات القاسية أو التي تحتوي على الكحول، واستخدم منظفات لطيفة غير كاشطة لدعم حاجز البشرة.

2-استخدم يديك: يُفضل تطبيق المنظف بأطراف الأصابع بحركة دائرية، بدلًا من استخدام المناشف أو الإسفنج التي قد تهيّج الجلد.

3-الشطف والتجفيف: اغسل وجهك بماء فاتر بعد التنظيف، ثم جفف بشرتك بلطف عن طريق التربيت بدلًا من الفرك.

4-الترطيب: ضع مرطب بعد غسل الوجه لمعالجة الجفاف أو الحكة، مع الحرص على تطبيقه بلطف خاصة حول منطقة العينين.

5-لا تبالغ في الغسل: اغسل وجهك مرتين صباحًا ومساءً، وبعد التعرق، وعند الحاجة لتجنّب تهيّج الجلد.

6-تجنّب التدخين: التدخين يضر بصحة البشرة، ويزيد التجاعيد، ويؤخر التئام الجروح، وقد يزيد من سوء بعض الأمراض الجلدية.

7-استخدام واقي الشمس: قبل الخروج من المنزل، ضع واقيًا للشمس، على أن يكون مقاومًا للماء وبمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

8-إدارة التوتر: التوتر يزيد من سوء بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية و الاكزيما، لذا جرب تقنيات الاسترخاء مثل المشي، والاستحمام، والتأمل، واليوجا، أو ممارسة التمارين الخفيفة.

9-الحفاظ على الترطيب: اشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة، وتجنّب الإفراط في شرب الكافيين والكحول لأنها تعمل كمدرات للبول وتفقد الجسم السوائل.

المصدر:هيلثي