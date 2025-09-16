قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

رنا عصمت

بعض العادات اليومية واتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحتها ومظهرها، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم الأساسيات التى يمكنك اتباعها للحفاظ على بشرة نضرة.

نصائح للحفاظ على بشرة نضرة..

1-استخدم منظفات لطيفة: تجنّب المنظفات القاسية أو التي تحتوي على الكحول، واستخدم منظفات لطيفة غير كاشطة لدعم حاجز البشرة.

2-استخدم يديك: يُفضل تطبيق المنظف بأطراف الأصابع بحركة دائرية، بدلًا من استخدام المناشف أو الإسفنج التي قد تهيّج الجلد.

3-الشطف والتجفيف: اغسل وجهك بماء فاتر بعد التنظيف، ثم جفف بشرتك بلطف عن طريق التربيت بدلًا من الفرك.

4-الترطيب: ضع مرطب بعد غسل الوجه لمعالجة الجفاف أو الحكة، مع الحرص على تطبيقه بلطف خاصة حول منطقة العينين.

5-لا تبالغ في الغسل: اغسل وجهك مرتين صباحًا ومساءً، وبعد التعرق، وعند الحاجة لتجنّب تهيّج الجلد.

6-تجنّب التدخين: التدخين يضر بصحة البشرة، ويزيد التجاعيد، ويؤخر التئام الجروح، وقد يزيد من سوء بعض الأمراض الجلدية.

7-استخدام واقي الشمس: قبل الخروج من المنزل، ضع واقيًا للشمس، على أن يكون مقاومًا للماء وبمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

8-إدارة التوتر: التوتر يزيد من سوء بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية و الاكزيما، لذا جرب تقنيات الاسترخاء مثل المشي، والاستحمام، والتأمل، واليوجا، أو ممارسة التمارين الخفيفة.

9-الحفاظ على الترطيب: اشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة، وتجنّب الإفراط في شرب الكافيين والكحول لأنها تعمل كمدرات للبول وتفقد الجسم السوائل.

المصدر:هيلثي

