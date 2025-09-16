قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت.
عجينة الحواوشي :
- 2.5 كوب دقيق.
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة إلا ربع خميرة.
- ملعقة كبيرة عسل أو سكر.
- رشة ملح.
تتبيلة نصف كيلو (500ج) لحم حواوشي :
- 2 بصلة مبشورة.
- 2 ثمرة فلفل مقطعة.
- من 3 إلي 4 فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة 7 بهارات (بهرات لحمة).
- ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- أقل من ربع ملعقة صغيرة حبهان (هيل) مطحون