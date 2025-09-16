عصير البنجر .. المشروب السري لتعزيز الأداء الرياضي

عصير الشمندر أو البنجر، قد يكون معززًا طبيعيا للأداء الرياضي، خاصةً في رياضات التحمل مثل الجري، والتسلق، والملاكمة.

يعزز عصير الشمندر الأداء الرياضي..

يحتوي الشمندر على النترات غير العضوية التي تتحول في الأمعاء إلى أكسيد النيتريك، وهذا المركب يساعد على:

-تحسين تدفق الدم.

-تعزيز تبادل الغازات.

-تقوية انقباض العضلات.

لذا يعتبر هذا المشروب الخلطة السرية للرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل القلبي التنفسي.

متى تشرب عصير الشمندر؟

-تشير الدراسات إلى أن أفضل وقت هو من 60 إلى 90 دقيقة قبل التمرين، حيث يصل مستوى النترات إلى ذروته بعد 2 إلى 3 ساعات من تناوله.

-يمكن أن تختلف الفعالية من شخص لآخر ومن حيث المعدة الفارغة أو الممتلئة.

-ينصح الخبراء بشرب حوالي 3 أونصات (≈90 مل) من عصير الشمندر النقي قبل النشاط الرياضي.

-من الأفضل اختيار العصير الطازج بدلًا من المكملات.

-للتقليل من طعمه القوي، يمكن خلطه مع عصير الليمون أو الجزر.