ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

الكثير يأنفون من أرجل الدجاج، ويعتقدون أنها مخصصة للرمي فقط ولا يعلمون ما تحتويه من كنوز غذائية وتجميلية، وترجع معظم فوائد أرجل الدجاج المحتملة إلى محتواها العالي من الكولاجين، فنجد أن الكولاجين يمكن أن يقدم الفوائد المحتملة ونقدمها لك وفقا لموقع هيلثي.

فوائد أرجل الدجاج..

1- تحسين الجلد وشكله:

تقترح بعض الأدلة أن الكولاجين يساعد في تحسين ترطيب ومرونة وقوة وكثافة الجلد، كما أنه يمكن أن يساعد فيشفاء الجروح وشيخوخة الجلد، ووجدت دراسات أخرى أن الكولاجين يمكن أن يقلل من تكون التجاعيد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

2- تقليل ألم المفاصل:

الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج يمكن أن يخفف من ألم المفاصل، حيث تقترح بعض الدراسات أن الكولاجين يمكن أن يحفز عملية تجديد الأنسجة التي يمكن أن تقلل من أعراض هشاشة العظام الذي قد يتسبب في ألم وتورم المفاصل ومواجهة صعوبة في تحريكها.

3- منع فقدان العظام:

زيادة مدخول الكولاجين يمكن أن يحسن من تكوين العظام وكثافته لدى النساء في مرحلة ما بعد سن اليأس، حيث وجدت بعض الدراسات أن استخدام بعض النساء لكميات معينة من الكولاجين ساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام وتكوينها، مع تقليل تضرر العظام.

4- التحكم في سكر الدم:

وجدت دراسة أن البروتين الموجود في أرجل الدجاج يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، عن طريق تحفيز هرمون peptide-1 (GLP-1) الذي يُشبه الكولاجين، والذي بدوره يقوم بتنشيط عملية إنتاج الانسولين.

5- تعزيز صحة القلب:

يُعتبر الكولاجين عنصر حيوي وهام للشرايين والأوردة إلى جانب الإيلاستين، حيث تقترح بعض الدراسات أن وجود الكولاجين والإيلاستين بنسب جيدة ومتوازنة يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بمشاكل القلب