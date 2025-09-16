بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

يتقدّم موقع «صدى البلد» برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل، بخالص التهاني القلبية للزميلة مريم عزت بمناسبة زفافها من المهندس مينا عماد .

وإذ يبارك موقع «صدى البلد» للعروسين، فإنه يتمنى لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالود والمحبة، وأن يجمع الله بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة.

احتفلت الزميلة الصحفية مريم عزت بحفل زفافها من المهندس مينا عماد وقد حضر الحفل مجموعة كبير من الأهل والأصدقاء وسط نغمات الحب والزغاريد التي نشرت البهجة في ليلة من ألف ليلة وليلة، كما قدموا خلالها التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهم دوام السعادة.

وتألقت الزميلة مريم عزت بإطلالة تشبه الأميرات حيث ارتدت فستان زفاف أبيض أنيق ومبهر وجمعت اطلالتها بين البساطة والرقة والأناقة .