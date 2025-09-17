الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

متي يصبح الطب البديل أمن وهل هو علاج فى أغلب الأحيان؟ في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوط النفسية والجسدية، يبحث كثير من الناس عن حلول سريعة، طبيعية وآمنة لمشكلاتهم الصحية.

وهنا يظهر الطب البديل كخيار جذاب، يُروَّج له غالبًا كبديل آمن وخالٍ من الآثار الجانبية مقارنة بالطب التقليدي، لكن هل هو كذلك؟ وهل كل ما هو طبيعي آمن بالضرورة؟

ما هو الطب البديل؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

وقالت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الطب البديل هو مجموعة من الممارسات الطبية التي لا تُدرّس غالبًا في كليات الطب التقليدية، مثل:

الأعشاب الطبية

الحجامة

الوخز بالإبر

العلاج بالطاقة

الزيوت الأساسية والعلاج العطري

التداوي بالغذاء

هذه الممارسات قد تُفيد في بعض الحالات، لكنها ليست دائمًا مدعومة بأدلة علمية كافية، وقد تتضمن مخاطر خفية.

متى يصبح الطب البديل خطرًا؟

عند تجاهل التشخيص الطبي الدقيق

الاعتماد على وصفات شعبية بدلًا من الذهاب للطبيب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة. فبعض الأعراض التي يُعتقد أنها أمراض بسيطة قد تكون مؤشرًا لأمراض خطيرة مثل السرطان أو أمراض القلب.

عند التداخل مع الأدوية

كثير من الأعشاب تتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية. مثلًا:

نبتة القديس يوحنا، تقلل فعالية أدوية الاكتئاب وحبوب منع الحمل.

الجنكة قد تزيد خطر النزيف عند استخدامها مع أدوية السيولة.

عند استخدام مصادر غير موثوقة

الوصفات المنتشرة في الإنترنت أو الموروثة شعبيًا قد تكون مبنية على تجارب فردية أو خرافات، لا على أسس طبية.

عند الاعتماد على المعالج بدلًا من الطبيب

بعض المعالجين يفتقرون لأي خلفية علمية، بل وقد يقدّمون وعودًا كاذبة بالشفاء الكامل دون علاج دوائي، مما يعرض المرضى للخطر.

الطب البديل ليس عدوًا ولكن

لا يعني هذا أن كل ممارسات الطب البديل سيئة أو خطيرة، كثير من العلاجات البديلة مثل التأمل، المساج، بعض الأعشاب، والعلاج بالإبر يمكن أن تكون مفيدة إذا تم استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف مختص.

متى تقول نعم للطب البديل؟

إذا كان العلاج مكملًا، لا بديلاً عن الطب الحديث.

إذا حصلت على استشارة طبية مسبقة.

إذا كنت تعلم كل مكوناته وتأثيره على جسمك وأدويتك.

إذا لم يُروَّج له على أنه حل سحري أو شفاء فوري.

ومتى تقول لا؟