هل يسبب العلاج بالروائح العطرية أضرارا؟ ثلاثة أمور يجب معرفتها عن هذا الطب البديل

ثلاثة أمور يجب معرفتها عن العلاج بالروائح العطرية

تنتشر موزعات الروائح المنزلية (DIY) في كل مكان على صفحات التواصل الاجتماعي. ويزعم المؤثرون أنها مثالية لغرف المعيشة والحمامات وطاولات السرير، أصبحت هذه الموزعات وسيلة شائعة للاستمتاع بالزيوت العطرية أو ممارسة العلاج بالروائح، لكن يبقى السؤال: هل تحمل هذه "القوة العلاجية" للعطور مخاطر خفية؟ على الرغم من أن العلاج بالروائح يمكن أن يكون أداة رائعة للاسترخاء والعناية بالنفس، ويُعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أنه ليس خاليًا تمامًا من المخاطر.

ما هو العلاج بالروائح العطرية؟

كما يوحي الاسم، العلاج بالروائح العطرية هو استخدام الروائح لأغراض طبية، هذه الروائح عادةً ما تكون مستخلصات مركزة من نباتات تُسمى "الزيوت العطرية"، تُستخرج هذه الروائح من الزهور والأوراق والجذور والبذور وغيرها، يُمارس العلاج بالروائح العطرية إما عن طريق استنشاق الروائح أو عن طريق تطبيقها موضعيًا.

تُستخرج بعض الزيوت العطرية الشائعة في العلاج بالروائح من الخزامى والبابونج وخشب الصندل والحمضيات وإكليل الجبل، وقد أثبتت هذه الروائح فعاليتها في تخفيف التوتر والاسترخاء وتحسين النوم ودعم الجهاز التنفسي، إلا أن هذه الزيوت العطرية عالية التركيز قد تحمل بعض المخاطر أيضًا.

كيف تعمل تقنية العلاج بالروائح العطرية؟وما هي آثارها؟

عندما يتم استنشاق الروائح العلاجية، تنتقل جزيئات الرائحة الصغيرة عبر الأنف إلى الجهاز الشم، والذي يرتبط مباشرة بالجهاز الحوفي في الدماغ.

وبما أن الجهاز الحوفي ينظم العواطف والذاكرة والهرمونات، فإن العلاج بالروائح العطرية يقوم بعمله ويؤثر على عوامل مثل المزاج والقلق واليقظة.

استنشاق الزيوت العطرية ليس دائمًا غير ضار

على الرغم من أن نشر الزيوت العطرية قد يُشعرك بالهدوء، إلا أن استنشاقها قد يؤثر على التنفس، وقد تُسبب آثارها السلبية المحتملة الصداع والدوار والغثيان، من المهم ملاحظة أن العلاج بالروائح العطرية يُؤثر مباشرةً على الرئتين، وفي نهاية المطاف على الدماغ، يُنصح باستخدام هذه الروائح تحت إشراف طبي، خاصةً مع وجود الأطفال، لأنهم أكثر حساسية للمواد الكيميائية المحمولة جوًا، وقد أشارت جمعية الرئة الأمريكية إلى بعض نصائح السلامة لاستخدام الزيوت العطرية، ويُشير التقرير إلى أن الاستجابة قد تختلف من شخص لآخر، فالرائحة التي تُناسب شخصًا ما قد تُسبب تهيجًا للآخر. لذا، ينبغي على الأشخاص الذين يُعانون من أمراض الجهاز التنفسي توخي الحذر دائمًا عند استخدام هذه الروائح.

حساسية الجلد وردود الفعل شائعة

الزيوت العطرية عالية التركيز بطبيعتها، قد يُسبب الاستخدام المباشر لهذه الزيوت مشاكل جلدية كالطفح الجلدي والاحمرار والتهيج والحكة، وقد تُسبب ردود الفعل الأكثر شدة حروقًا كيميائية. لهذا السبب، يُنصح الأشخاص ذوو البشرة الحساسة أو الذين يعانون من بعض الأمراض الجلدية بممارسة العلاج بالروائح العطرية فقط بعد استشارة طبية.

